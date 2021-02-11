هنية يؤكد حرص حماس على توفير المناخ اللازم للانتخابات

وكالات-الرأي:

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" "إسماعيل هنية"،حرص حماس على توفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات بمراحلها الثلاث بالاستناد إلى وثيقة القاهرة.

وقال هنية "سوف تقوم الحركة بكل ما يتعلق بها من التزامات من حيث الحريات والأمن وضمان شروط النزاهة بالتعاون مع اللجنة".

وجاء ذلك خلال اتصال هنية برئيس لجنة الانتخابات المركزية "حنا ناصر"، حيث عبر عن دعم اللجنة واحترامها وتقدير دورها.

وأضاف "إن الأمل معقود على متابعة اللجنة لتأمين الحريات والعمل على ضمانة نزاهة الإجراءات في الضفة أيضا، وعدم السماح للاحتلال بالتدخل في العملية الانتخابية، وصولًا إلى احترام نتائج الانتخابات من جميع الأطراف".

ومن جانبه أكد "حنا ناصر" أن اللجنة سوف تقوم بدورها وواجبها، معبرا عن شكره وارتياحه لهذا الاتصال، وكذلك بالاتصال الذي تم بين رئيس الحركة والرئيس عباس، منوهًا إلى ثقته بكل الفصائل وبالشعب في تسهيل مهام اللجنة.