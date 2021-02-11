وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تدعو أصحاب المولدات الالتزام بقرار سلطة الطاقة وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" يناقش مع نقابة تجار الذهب بعض التسهيلات وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة" و"المرأة" يعلنان عن المبادرات الفائزة بمشروع "مُبَادِرات" وكالة الرأي الفلسطينية اتفاق حكومي على توفير حزمة خدمات صحية متكاملة لذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تتسلم من عائلة "بسيسو" أجهزة طبية لمستشفى الرنتيسي وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون" : قضية الأسرى أولوية وطنية وتحريرهم واجب وطني وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يناقش مع مجلس أولياء الأمور أسس التعليم الفاعل وكالة الرأي الفلسطينية الكادر الطبي.. بصمة جديدة على صفحات الانجاز وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تناقش خطة الفصل الثاني مع مجلس أولياء الأمور وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تطور خدمة الطب الجنيني المقدمة للحوامل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

هنية يؤكد حرص حماس على توفير المناخ اللازم للانتخابات

11 شباط / فبراير 2021 04:16

هنية يؤكد حرص حماس توفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات
هنية يؤكد حرص حماس توفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات

وكالات-الرأي:

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" "إسماعيل هنية"،حرص حماس على توفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات بمراحلها الثلاث بالاستناد إلى وثيقة القاهرة.

وقال هنية "سوف تقوم الحركة بكل ما يتعلق بها من التزامات من حيث الحريات والأمن وضمان شروط النزاهة بالتعاون مع اللجنة".

وجاء ذلك خلال اتصال هنية برئيس لجنة الانتخابات المركزية "حنا ناصر"، حيث عبر عن دعم اللجنة واحترامها وتقدير دورها.

وأضاف "إن الأمل معقود على متابعة اللجنة لتأمين الحريات والعمل على ضمانة نزاهة الإجراءات في الضفة أيضا، وعدم السماح للاحتلال بالتدخل في العملية الانتخابية، وصولًا إلى احترام نتائج الانتخابات من جميع الأطراف".

ومن جانبه أكد "حنا ناصر" أن اللجنة سوف تقوم بدورها وواجبها، معبرا عن شكره وارتياحه لهذا الاتصال، وكذلك بالاتصال الذي تم بين رئيس الحركة والرئيس عباس، منوهًا إلى ثقته بكل الفصائل وبالشعب في تسهيل مهام اللجنة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تفتتح المشغل الفني للأعمال الخشبية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟