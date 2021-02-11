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حماس تنعى "إبراهيم اليازوري" أحد مؤسسيها الأوائل

11 شباط / فبراير 2021 06:21

اليازوري
اليازوري

غزة – الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور إبراهيم اليازوري أحد مؤسسيها الأوائل.

وجاء في بيان النعي "ينعى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادة الحركة للشعب الفلسطيني والأمة أحد مؤسسي حركة حماس، الشيخ المجاهد إبراهيم اليازوري (أبو حازم)، الذي أفنى حياته من أجل دعوة الإسلام والجهاد الطويل لتحرير فلسطين المباركة".

وقالت الحركة "إننا نفتقد اليوم ركنًا من أركان مسيرة الدعوة والجهاد، قامة عظيمة ربى أجيالًا وأجيالًا على حب الإسلام وفلسطين، عُرف بصبره وثباته وإقدامه وإخلاصه وحبه لإخوانه وأبناء شعبه، وقدم ابنه (مؤمن) شهيدًا على طريق الحرية والكرامة".

وأضافت "إننا إذ ننعى الدكتور أبو حازم، لنتقدم بالتعازي لأسرته الكريمة الصابرة المجاهدة وأبناء الحركة الإسلامية في كل مكان  ونحن ماضون على خطاه وطريقه التي رسمها مع الشيخ المؤسس أحمد ياسين".

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