هنية لأمير قطر: حماس ماضية قدمًا في المصالحة

وكالات-الرأي:

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، "إسماعيل هنية" رسالة إلى صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبّر فيها عن تقديره لمواقف قطر الأصيلة تجاه الشعب الفلسطيني في مختلف المحطات.

ووضعه هنية في صورة التفاصيل المتعلقة بمسار وبنتائج حوار القاهرة باعتبار قطر إحدى الدول الضامنة للاتفاق إلى جانب مصر وتركيا وروسيا.

وأكد رئيس الحركة قرار حماس المضي قدمًا في مسار المصالحة عبر إجراء الانتخابات العامة بمراحلها الثلاث، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني.

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة في رسالته "إنني أشير إلى دور قطر المأمول في هذه الانتخابات، متمثلًا في ضمان إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة حسب المرسوم الرئاسي، وضمان نزاهتها وحريتها في الضفة والقطاع، وكذلك الضغط من خلال علاقة قطر بالمجتمع الدولي على الاحتلال بعدم عرقلة إجراء الانتخابات أو التدخل في العملية الانتخابية خاصة في القدس المحتلة".

كما دعا رئيس الحركة دولة قطر إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات، والعمل مع المجتمع الدولي لاحترام نتائج الانتخابات، وعدم تكرار موقف ما بعد انتخابات ٢٠٠٦ والذي لم يحترم فيه إرادة الشعب الفلسطيني.

وقد أشار رئيس الحركة في رسالته إلى أن حركة حماس ملتزمة بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وستعمل حسب مسؤوليتها الوطنية على توفير المناخ الحر واللازم لإجراء انتخابات تعبر عن الوجه الحضاري لشعبنا الفلسطيني.