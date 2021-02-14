مرضى الكلى في أمانة مركز مختص يعالج آلامهم لأول مرة

غزة-الرأي - آلاء النمر

آلاف مرضى الكلى الذين يعانون ويلات وعذابات تلقى العلاج في مشافي القطاع المفتقرة للإمكانيات فضلا عن استحالة نيل تحويلات العلاج في الأراضي المحتلة، خصص لعلاجهم مركزاً جديداً شمال قطاع غزة، لتقديم الخدمات بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة التي يفوق عددها الخمسين جهازاً.

المركز افتتح بتمويل قطري بقيمة اثنين مليون دولار، والذي بدأ بالعمل وفق خطة تدريجية لتقييم جودة استقبال المرضى، حيث أجرى الأطباء فيه أربعة عمليات غسيل كلى، وأنه خلال الأسبوع المقبل سيستقبل آخرين، على أن يزيد خلال الفترة المقبلة.

مركز نورة الكعبي القطري يضم 50جهازا طبيًا لغسيل الكلى، حيث سيعمل المركز على فترتين من ساعات الصباح الأولى حتى ساعات المغرب، بمعدل استقبال 86 مريضًا، سوى الحالات الطارئة، مشيرًا إلى أن المرضى يحتاجون في الغالب إلى ثلاثة مرات للغسيل، كل أسبوع.

اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قد تكفلت ببناء مركز نورة بنت راشد الكعبي بالتعاون مع وزارة الصحة، وهو مكوّن من ثلاثة طوابق على مساحة 700 متر مربع، وأضاف المركز نوعية جديدة وتكاملية للخدمات الصحية في القطاع.

هدف مركز نورة الكعبي تخفيف المعاناة على مرضى الكلى في المحافظة، إلى جانب تخفيف العبء على مجمع الشفاء الطبي التي كان يستقبل نحو 500 مريض يومياً، في حالة عجز واضح وصريح عن أداء المهمة تجاه المرضى.

عملية غسل الكلى يساعد على إتمام وظائفها بالشكل اللازم، حيث من الطبيعي وظائف الكلى تتمثل بتخليص الجسم من السموم والفضلات ونسبة السوائل من الجسم.

من وظائف الكلى تخليص السموم والفضلات ونسبة السوائل من الجسم، وأن عملية الغسيل تساعد الكلى على إتمام وظائفها بالشكل اللازم.

وزارة الصحة كشفت عن هذا الإنجاز النوعي والكبير بتقديم خدمات غسيل الكلى عبر هذا المبنى المميز بخدماته المتكامل بتجهيزاته، مؤكدة أن هذا المبنى سيشكل إضافة نوعية ليس فقط لمرضى شمال قطاع غزة بل للمنظومة الصحية ككل.

وبيّنت أنه سيخفف العبء عن مجمع الشفاء الطبي بشكل كبير، وسيعطي الأريحية اللازمة لمرضى الفشل الكلوي الذين يتكبدون عناء المواصلات للذهاب إلى مشفى الشفاء بغزة، وسيقدم لهم الخدمات بجودة عالية من جهة أخرى.