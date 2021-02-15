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القهوة الصباحية تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بقصور القلب

15 شباط / فبراير 2021 08:18

القهوة الصباحية تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بقصور القلب
القهوة الصباحية تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بقصور القلب

كشفت دراسة لمجلة جمعية القلب الأمريكية Circulation: Heart Failure أن فنجان القهوة اليومي الصباحى قد يكون مفيدًا لصحة القلب، أي من خلال المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بقصور القلب، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

 

وفي تحليل لبيانات من ثلاث دراسات كبيرة حول هذا الموضوع، وجد الباحثون أن أولئك الذين أبلغوا عن شرب كوب واحد أو أكثر من القهوة المحتوية على الكافيين في اليوم لديهم انخفاض خطر الإصابة بقصور القلب على المدى الطويل.

واستخدم الباحثون التعلم الآلي لفحص البيانات  فى  دراسة مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات، ودراسة صحة القلب والأوعية الدموية.

وقال الباحثون: تضمنت كل دراسة ما لا يقل عن 10 سنوات من المتابعة، وبشكل جماعي، قدمت الدراسات معلومات عن أكثر من 21000 شخص بالغ في الولايات المتحدة.

 فوائد قهوة تتضمن أنها تجعلك أكثر نشاطا عن طريق منع ناقل عصبي مثبط في عقلك يسبب تأثيرًا منبهًا، كما أظهرت الدراسات أن الكافيين يمكن أن يساعدك إذا كنت تحاول إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي لديك، كما شرب القهوة بكمية محدودة قد يحمي الكبد من أمراض مثل تليف الكبد، واقترحت بعض الدراسات أيضًا أن الكافيين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، ويمكن  أن يزيد الكافيين أيضًا من استجابة الأدرينالين ويحسن الأداء البدني.

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