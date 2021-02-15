قرار إسرائيلي يقضى بتوسعة مستوطنات الضفة

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت إدارة ما يسمى "الصندوق القومي اليهودي"، عن مصادقتها على قرار ببدء العمل في مناطق الضفة الغربية عبر شراء الأراضي وتوسعة المستوطنات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن القرار أولي، في انتظار خطوات لاحقة.

وأشارت إلى أن القرار سيتبعه جلسة موسعة للنظر في الجوانب القانونية للخطوة، وبعدها ستُطرح المسألة على مجلس إدارة الصندوق للمصادقة عليه.

والصندوق القومي اليهودي منظمة صهيونية تأسست عام 1901 لجمع الأموال من اليهود لشراء الأراضي في فلسطين، وإقامة المستوطنات اليهودية.

وفي عام 2007 كان الصندوق يملك نحو 13% من مجمل الأراضي في الكيان الإسرائيلي.

ترجمة | صفا