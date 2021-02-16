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حماس: منع إدخال اللقاح لغزة شكلٌ من أشكال العدوان

16 شباط / فبراير 2021 03:19

غزة – الرأي:

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن منع الاحتلال إدخال جرعات اللقاح لقطاع غزة، بمثابة عداون على الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الحركة، "عبد اللطيف القانوع" "إن منع الاحتلال الصهيوني إدخال لقاح كورونا لأهلنا في قطاع غزة شكل من أشكال العدوان على شعبنا ومن حق شعبنا أن يستلم ويدخل إليه كل ما يلزم لمواجهة جائحة كورونا".

وأضاف، "إن هذا السلوك العنصري  يتناقض مع كل القوانين والأعراف الدولية وهو ما يتطلب من المؤسسات الدولية والأممية والحقوقية ممارسة دورها للضغط على الاحتلال".

ويذكر أن سلطات الاحتلال منعت نقل 2000 جرعة من اللقاح الروسي إلى غزة لتطعيم الأطقم الطبية.

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