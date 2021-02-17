8 أطعمة غنية بفيتامين C أكثر من البرتقال

يعد البرتقال من الأطعمة المعروفة التي تحتوي على فيتامين C . ولكن مايجهله الكثير من الأشخاص أنّ هناك الكثير من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على فيتامين C وبكميات أكبر من البرتقال.
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سنعرّفكم إليها فهي ضروريّة جداً خلال هذه الفترة من الجائحة العالميّة.
1- البابايا.
2- الفراولة.
3- القرنبيط.
4- الأناناس.
5- البروكلي.
6- المانجو.
7- الفلفل الأحمر.
8- الكرنب.
الجدير بالذكر أنّ جسم الإنسان يحتاج فيتامين سي بكثرة. ومن فوائد العلاج من الزكان والسعال والتهاب الحلق. وأيضاً يقوّي المناعة وينشّط الدورة الدمويّة.