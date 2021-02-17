8 أطعمة غنية بفيتامين C أكثر من البرتقال

يعد البرتقال من الأطعمة المعروفة التي تحتوي على فيتامين C . ولكن مايجهله الكثير من الأشخاص أنّ هناك الكثير من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على فيتامين C وبكميات أكبر من البرتقال.

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سنعرّفكم إليها فهي ضروريّة جداً خلال هذه الفترة من الجائحة العالميّة.

1- البابايا.

2- الفراولة.

3- القرنبيط.

4- الأناناس.

5- البروكلي.

6- المانجو.

7- الفلفل الأحمر.

8- الكرنب.

الجدير بالذكر أنّ جسم الإنسان يحتاج فيتامين سي بكثرة. ومن فوائد العلاج من الزكان والسعال والتهاب الحلق. وأيضاً يقوّي المناعة وينشّط الدورة الدمويّة.