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معبر رفح مفتوح بكلا الاتجاهين ومغادرة 408 مواطنين أمس

17 شباط / فبراير 2021 09:22

غزة – الرأي:

تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، بكلا الاتجاهين أمام حركة المسافرين.

وأفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بمغادرة 408 مواطنين عبر المعبر أمس الثلاثاء، وعودة 85 موطناً، وإرجاع 50 آخرين.

 

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