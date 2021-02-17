معبر رفح مفتوح بكلا الاتجاهين ومغادرة 408 مواطنين أمس

تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، بكلا الاتجاهين أمام حركة المسافرين.
وأفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بمغادرة 408 مواطنين عبر المعبر أمس الثلاثاء، وعودة 85 موطناً، وإرجاع 50 آخرين.
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17 شباط / فبراير 2021 09:22
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