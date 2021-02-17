سلطة الأرضي تطالب تلفزيون فلسطين بتوضيح استخدامه مقاطع فيديو لانجازاتها

غزة – الرأي:

طالبت سلطة الأراضي في قطاع غزة، تلفزيون فلسطين بإصدار توضيح حول استخدام مقاطع فيديو لإنجازات سلطة الأراضي في غزة، على أنها تمت في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2020.

وقالت سلطة الأراضي بغزة، اليوم الأربعاء، إنها تفاجئت باستضافة تلفزيون فلسطين في برنامجه الصباحي لرئيس سلطة الأراضي بالضفة للحديث عن إنجازات مؤسسته خلال العام 2020م، حيث جرى التطرق لعدد من الإنجازات، مستغربة من أن كافة مشاهد الفيديو المعروضة خلال اللقاء كشواهد على هذه الإنجازات هي لسلطة الأراضي في غزة.

وأكدت أن كل ما تفضل به رئيس سلطة الأراضي بالضفة هو تعبير عما جرى من تطور في عمل سلطة الأراضي بغزة، معتبرة استخدام مقاطع الفيديو لعملها في غزة أكبر شهادة على هذا الأمر.

وأبدت السلطة بغزة أملها أن يكون مستوى العمل في سلطة الأراضي بالضفة قد وصل إلى ما تفضل بذكره الضيف في البرنامج لأن هذا الأمر سيسهل ولا شك عملية إعادة وحدة واعتبار المؤسسة الواحدة، كما تمنت خلال الفترة القادمة ربط وتوحيد منظومة العمل بما يخدم المواطن.

وطالبت تلفزيون فلسطين بتوضيح حول استخدام هذه المقاطع وإن كان الأمر خطأ فمطلوب منهم التوضيح والاعتذار، ودعته لاستضافتها للحديث عن هذه الإنجازات لصالح المواطن التي عرضوها تفصيلاً.

وذكرت سلطة الأرضي أنه تم خلال التقرير عرض انجازات، حوسبة عمل السلطة وتجهيز صالة استقبال الجمهور وإجراءات الربط الإلكتروني مع كافة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وإجراءات تسهيل معاملات المواطنين، حتى أن أحد المقاطع ظهر فيه رئيس سلطة الأراضي في غزة وهو يتابع عمل مرافق السلطة عبر الشاشات المحوسبة.