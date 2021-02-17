الإدارة العامة للأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات ... إنجاز رغم التحديات

غزة-الرأي

تعتبر إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات أحد أهم إدارات الشرطة المتخصصة والتي تساهم في الكشف عن الجرائم بطرق تكنولوجية حديثة بالإضافة إلى إزالة الخطر عن المواطنين من خلال تحييد الأجسام المشبوهة والمتفجرة.

وفي هذا الصدد قال العقيد علي القدرة مدير إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات " إن إدارته تضم "25" قسم و"9" دوائر على مستوى قطاع غزة، يعمل في كافة تخصصات الشرطة وهدفها الرئيسي خدمة المواطن ورفع الخطر عنه".

وأوضح العقيد القدرة أن عمل هندسة المتفجرات يعتبر الدرع الواقي للمواطنين حيث يتركز في إزالة الخطر الذي يكمن في مخلفات الاحتلال وما يشابهها بالإضافة إلى توعية المواطنين حول تلك المخاطر.

وأشار القدرة هندسة المتفجرات تنقسم إلى أقسام رئيسية " قسم التحقيق ما بعد الانفجار والمكتب الفني حيث تعمل فور وقوع انفجار وتقوم بجمع البيانات والأدلة لمعرفة سبب وقوع الانفجار والتحقيق في نوع الخطر وإزالته ومسبباته.

"قسم التزييف والتزوير والذي يختص في مضاهاة ومقارنة وفحص المستندات الرسمية بعد صدور التكليفات النيابة والمحاكم في جميع المحافظات ويتم التدقيق فيها بشكل متخصص لإرجاع الحقوق لأهلها وفق القانون".

وتابع العقيد القدرة هناك أيضاً قسم الأسلحة حيث يقع على عاتقه فحص جميع الأسلحة والمقذوفات ومسارات إطلاق النار التي يتم استخدامها في الجريمة والذي يتم من خلالها كشف الكثير من القضايا الغامضة.

وقسم معهد الدراسات والذي يختص في صقل وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة داخل الادارة وعمل دورات مكثفة داخل وزارة الداخلية وخارجها.

وأشار أن هناك قسم البصمات حيث أن هذا القسم له دور كبير في الكشف عن الكثير من الجرائم وله ارتباطات كبيرة مع كافة المؤسسات ذات الاختصاص ويقوم برفع البصمات من مسرح الجريمة ومقارنتها مع بصمات المشتبه بهم.

وذكر العقيد القدرة أن قسم مسرح الجريمة: ويندرج على عاتقه رفع البصمات وجمع الأدلة من مكان وقوع الجريمة والعمل على تحليل ومعرفة كافة الاثار التي يتم العثور عليها، بالإضافة إلى قسم السموم والأثار البيولوجية والذي يهتم بشكل أساسي بتحليل ومعرفة طبيعة السموم والمخاطر المترتبة عليها من خلال فحص الأطعمة والأغذية والمنتوجات في كافة المحافظات .

وأكد القدرة أن إدارته لديها كوادر علمية متخصصة يتم اختيارهم وفق أسس مهنية معينة ويتم تدريبهم بشكل مكثف للعمل وفق التكليفات.

ونوه القدرة أن هناك تعاون مستمر بين إدارته والمؤسسات الحكومية والغير حكومية والدولية لتقديم ما هو أفضل للمواطنين.

وفي نهاية حديثة ناشد العقيد القدرة المواطنين بعدم الاقتراب من مسرح الجريمة أو من الأماكن التي يتواجد بها أجسام مشبوهة والاتصال على الجهات المختصة.