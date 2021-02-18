مرضى زراعة الأعضاء بغزة.. أول من يتلقى لقاح كوفيد19

غزة-الرأي- آلاء النمر

ضعف البنية الجسدية واحدة من أولويات تقديم لقاح التطعيم، فقد تجاوز 2000 لقاح للتطعيم ضد الإصابة بوباء كوفيد 19 حواجز الاحتلال من الضفة الغربية المحتلة إلى أن حط على أعتاب مشافي قطاع غزة، كأول دفعة علاجية.

أضعف الفئات المرضية كانت أول المخصصين لإعطائهم اللقاء من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، على أساس انعدام المناعة الجسدية وضعف مقاومتهم للأمراض، مما دعا وزارة الصحة لتخصيص الدفعة العلاجية لهم.

مرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الأعضاء من أصحاب كبار السن هم من أكثر الفئات المترددة على المشافي والأجهزة الطبية العلاجية في مشافي القطاع، وهذا المسبب الأول الذي يحمل نسبة عالية في احتمال اصابتهم بالأمراض الوبائية المعدية، والتي من الممكن أن تهدد حياتهم بالخطر.

الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدر قال إن وزارته منذ ساعات الصباح الأولى استلمت دفعة أولية من جرعة اللقاح الروسي للتطعيم ضد كوفيد19، سيتم تخصصيها لمرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الأعضاء كمرحلة أولى ابتداء من صبيحة يوم الأحد المقبل.

كما تولي وزارة الصحة مرضى السرطان من الأطفال وكبار السن المراحل الأولى لأخذ اللقاح، لحمايتهم والحفاظ على حياتهم كواحدة من سبل تقديم الخدمة لمستحقيها.

وتتمثل المرحلة الثانية من مرحلة التطعيم بحسب القدرة تأمين الكوادر الطبية المتصدية للوباء منذ لحظة تفشيه داخل القطاع، بما يشمل الأطباء والممرضين الذين خاضوا الصراع بأرواحهم دون تردد من اللحظات الأولى حتى اليوم.

وتوقع القدرة دخول المزيد من دفعات اللقاح عبر حاجز بيت حانون، لاستمرار مراحل التطعيم حسب الأولويات الضرورية، فكلما زادت دفعات اللقاح كلما زادت رقعة الفئات المستهدفة، إلى أن تصل الوزارة لمرحلة التطعيم العام لكل المواطنين.

ويبلغ عدد مرضى الكلى في قطاع غزة أكثر من ألف مريض يُعانون من الفشل الكلوي، ويُجرون عمليات غسيل لمدة 3 مرات أسبوعياً، وهم يعانون من مضاعفات صحية بسبب تردي الوضع الصحي وانقطاع الأدوية الخاصة بهم بين الحين والأخر.