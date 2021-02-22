حماس تعزي تركيا بوفاة العالم محمد أمين سراج

وكالات-الرأي:

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جمهورية تركيا الشقيقة، رئيسًا وحكومة وشعبًا، بخالص التعازي والمواساة في وفاة العالم الجليل الشيخ محمد أمين سراج، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل في سبيل خدمة الإسلام ونشر تعاليمه.

وقالت حماس في بيان نعي إنَّنا وإذ ننعى العالم الجليل الشيخ محمد أمين سراج، نستذكر بكلّ تقدير دوره وجهاده في خدمة القرآن الكريم والسنّة النبوية وعلومهما، وحبّه ودفاعه عن قضايا الأمَّة وفي القلب منها فلسطين.

وسألت حماس الله تعالى أن ينعم عليه بعفوه ومغفرته، وأن يرفع درجته عنده، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يخلف الشعب التركي الشقيق وأمتنا الإسلامية في هذا المصاب خيرًا.

ودعت الله أن يلهم أسرته وكلَّ إخوانه ومحبّيه وطلاّبه في جمهورية تركيا الشقيقة وفي العالم الإسلامي، جميل الصَّبر وحسن العزاء.