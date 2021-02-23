الإعلان عن صرف الرواتب في موعدها .. جهود مالية خفية

غزة-الرأي- آلاء النمر

انتظام ملحوظ تلتزم من خلاله وزارة المالية الفلسطينية بصرف رواتب الموظف الفلسطيني في قطاع غزة في موعده، هذه العملية المنتظمة في ظاهرها تخفي في كواليسها إجراءات ومراحل كثيرة تحط رحالها بإعلان صرف الرواتب للموظفين المدنيين والعقود وموظفي البطالة فضلا عن التصنيفات الحكومية الأخرى.

مدير عام الإدارة العامة للرواتب تامر الريس تحدث في برنامج أروقة الوزارات عن آلية العمل المتبعة في إدارة الرواتب وتنفيذ عملية صرفها للموظفين، وذلك بالبدء بعملية إدخال المعلومة عبر الأنظمة المحوسبة وفق إجراءات متتالية، ثم تتبعها مرحلة اعتماد المعاملة من قبل مدقق داخل ومن ثم إلى الرقابة الداخلية قبل الاعتماد المالي في استمارة وملف الموظف، بهدف تجويد وتدقيق البيانات والمعلومات الخاصة بالموظف الحكومي بحسب الريس.

الريس أوضح جزءا من التفاصيل التي تعيشها الإدارة العامة للرواتب في ظل الأوضاع الصعبة التي تعصف بالأوضاع الفلسطينية، خاصة بالفترة الأخيرة في ظل تفشي وباء كورونا، حيث اضطر الموظفين بالقيام بواجبهم في الأوقات الحرجة بمنع التجوال مما دفعهم للنوم في أماكن عملهم لاستغلال الدقائق لصالح سلامة عملية الصرف في وقتها المحدد.

الإدارة العامة للرواتب ليست بمعزل عن الظروف والأحداث الواقعية الصعبة التي تمر على الشارع الفلسطيني، ففي الحروب الماضية خاضت حروباً خاصة وكواليس كثيرة تمكنها من صرف الرواتب للموظفين وفق المعايير العامة وبآليات آمنة تتيح للموظف استلام راتبه وفق للظروف الطارئة.

وذكر الريس بعض التفاصيل المتبعة لدى الإدارة العامة في طبيعة إتمام المعاملات الشهرية للرواتب الموظفين، حيث يتم عمل خطة شهرية يتم فيها تحديد جدول بوقت زمني محدود، وتوضيح عملية التنفيذ وعملية التدقيق في الرقابة الداخلية، وصولا إلى انتظار أمر الصرف من وكيل وزارة المالية.

وخففت الإدارة العامة للرواتب بدورها جملة من الإجراءات التي من شأنها اختصار الوقت والجهد على الموظف الفلسطيني لإنجاز معاملاته دون الخروج عن مكتبه، مثالا على ذلك يمكن للموظف الحصول على استمارة راتبه من خلال الموقع الالكتروني فضلا عن تخصيص حافظة إلكترونية للموظف بإمكانه الاستفادة من الخدمات المقرة عبر المستحقات عبر الموقع التابع لوزارة الاتصالات.

المدير العام للإدارة العامة تامر الريس قال بإن ثلاثة آلاف معاملة شهريا على الأقل تصل إدارته، يتم استقبالها وإدخالها وترجمتها إلى أن تتحول إلى أثر مالي بحسب ما تتطلبه معاملة الموظف.