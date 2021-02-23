الدفاع المدني بالوسطى إنجازات رغم محدودية الإمكانيات

الوسطى- الرأي- زكريا المدهون

تبلغ مساحة المحافظة الوسطى نحو خسة عشر بالمائة من مساحة قطاع غزة، ويبلع عدد سكانها نحو 317 ألف نسمة، وهي مساحة كبيرة مع نسبة تعداد سكانها إذا ما قورنت بإمكانيات جهاز الدفاع المدني المادية والبشرية.

يتولى إدارة الدفاع المدني بالمحافظة الوسطى العميد رامي العايدي، تلك المحافظة التي تحتضن فقط ثلاثة مراكز للدفاع المدني.

وتحدث العميد العايدي عن إمكانات وموارد الدفاع المدني بالمحافظة الوسطى، وعدد مراكزه وكادره غير الكافِ لتلبية احتياجات ونداءات المواطنين نظرا لاتساع المساحة العمرانية والسكانية بالمحافظة.

وأوضح أن ثمانية مركبات ما بين إطفاء وإنقاذ وإسعاف فقط هي التي تقدم خدماتها لسكان المحافظة الوسطى، مردفا أن جميعها بحالة سيئة وقد مضى على خدمتها ما يزيد عن 25 عاما.

وأعرب عن أمله دعم جهاز الدفاع المدني بعدد كافٍ من مركبات الإطفاء والإنقاذ الحديثة لسد العجز الموجود حاليا في جميع محافظات القطاع.

وشدد العميد العايدي في الوقت ذاته على أنهم لا يدخرون جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة المواطنين، والسعي قدما من أجل الارتقاء بعمل الدفاع المدني.

وأكد على سرعة استجابة الطواقم في كافة المحافظات عند وقوع احداث، معربا عن اسفه أن تتعطل بعض المركبات في بعض المهمات مما يحدث ارباكا في سرعة الاستجابة، الأمر الذي يتطلب حينها الاستعانة بمراكز أخرى بعيدة في الزمن والمسافة، مما يعطي فارقا زمنيا، وهو ما قد يُصعب عمل الطواقم في السيطرة على الأحداث.

وقال إنهم يمتلكون كادرا بشريا ذو خبرة وكفاءة كبيرة، اكتسبها عبر السنوات الماضية، وأصبح لديه مقدرة في التعامل والتصرف مع الأحداث الكبيرة بالإمكانيات المتاحة.

أبرز الإنجازات

واستعرض مدير الدفاع المدني بالوسطى أبرز الإنجازات التي حققتها محافظته خلال العام الماضي 2020م، موضحا أنهم نفذوا (46) نشاطا تدريبيا في علوم ومهارات الدفاع المدني، استفاد منها (1128) متدربا من المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية.

وأضاف أن قسم الأمن والسلامة بالوسطى يواصل عمله في الليل النهار، وقد أصدر (269) تصريح لمنشآت مختلفة.

وأردف أن فرق الأمن والسلامة نفذت خلال العام الماضي جولات تفتيشية استهدفت (560) منشأة خلال (103) جولة.

وأضاف أنهم تعاملوا مع (791) حادثة مختلفة، توزعت (364) حادثة إطفاء، و(183) حادثة إنقاذ، و(244) حادثة إسعاف.

كما أن محافظته عقدت وشاركت في عدد من الاجتماعات وورش العمل مع جهات ذات العلاقة في العمل مثل البلديات والشرطة وهيئة البترول ووزارت العمل والصحة والحكم المحلي والأشغال، كما نفذت بعض المناورات والدورات التدريبية لاستقراء الظروف ولمعرفة كيفية التعامل في أوقات الطوارئ.

وأشار إلى أن محافظته تضع كل عام الخطط اللازمة للتعامل مع الأزمات والأحداث التي تحاكي جميع السيناريوهات في السلم الحرب، والاستفادة من مخرجات الخطط السابقة.

وقال إن المحافظة تضع خطة مدروسة بالتنسيق مع إدارة العمليات في الجهاز للتعامل مع الحوادث الكبيرة وكيفية التعاطي معها بمساندة المحافظات الأخرى وبعض الأجهزة ذات العلاقة.

مطالب ومناشدات

في هذا السياق، أكد مدير الدفاع المدني بالوسطى انهم يسعون باستمرار لتطوير الكادر البشري وسد العجز، وعقد الدورات ليزداد الكادر خبرة في التعامل مع الأحدث الكبيرة، وللاستفادة من الأخطاء السابقة والتدرب على الأدوات الحديثة المتداولة في العالم لإخماد الحرائق.

وفي ختام لقائه، ناشد العايدي المواطنين عدم التردد بالاتصال على الرقم 102 فور حدوث أي طارئ، وعدم عرقلة عمل رجال الدفاع المدني في مهامهم ليتثنى للطواقم تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، مطالبا المؤسسات الدولية ودول العالم التي تهتم بالإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ الدفاع المدني، وإدخال مركبات إطفاء وإنقاذ حديثة وبواقر وجرافات ليستطيع النهوض بنفسه من جديد في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع، والسماح بإدخال كل ما يلزم للدفاع المدني لسير العمل وتقديم خدمة أفضل لسكان قطاع غزة.