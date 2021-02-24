حماس: السلطة فشلت بإنجاز تطلعات شعبنا وعززت الانقسام

غزة – الرأي

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن السلطة الفلسطينية فشلت في إنجاز أي من تطلعات شعبنا الوطنية، بل وعززت الانقسام السياسي والجغرافي وهي تبحث حول سراب التسوية مع الاحتلال، وما زالت تدير علاقاتها مع المحيط بعيدا عن الشعب ومؤسساته.

وذكر الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: أنه من المؤسف أن تبيع قيادات من حركة فتح والسلطة في رام الله الوهم للجمهور بأنها تدير دولة".

وأكد قاسم، أنه من حق شعبنا في كل أماكن تواجده أن يعرف كيف تتصرف السلطة في قضاياه الكبرى، لأن السوابق تؤكد أنها تتصرف بعيداً عن أدنى درجة الشفافية، وتضع مصالحها الحزبية والفئوية الضيقة كمحدد لتصرفاتها وعلاقاتها.

وشدد على أن هذا السلوك المتفرد من السلطة يؤكد أهمية اتمام الانتخابات بكل مراحلها، حتى نكون أمام مؤسسات بالفعل تمثل مصالح شعبنا العليا، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية بعيداً عن الاقصاء والتفرد.