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القناة 12: مفاجأة حماس البحرية في المواجهة القادمة

26 شباط / فبراير 2021 03:08

القدس المحتلة - الرأي

قالت القناة 12 العبرية إن حادثة القارب قبالة سواحل غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع لم تترك مجالًا للشك أن وحدة الكوماندوز البحرية التابعة لحماس تسعى لتحسين قدراتها.

وأضافت أن سلاح البحرية والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يراقبون عن كثب المنظومة البحرية التي أنشأتها وطورتها الحركة خلال الأعوام الماضية.

واعتبرت القناة أن حماس تستثمر الكثير من الموارد في تجنيد وتدريب الأفراد المخصصين للوحدة بهدف توجيههم لضرب أهداف عسكرية على الساحل أو السفن البحرية.

ورأت أن الحادث تشير إلى أن حماس تواصل البحث عن طرق هجومية جديدة لمفاجأة "إسرائيل".

وزعمت أن ما وصفتها بـ" المفاجأة الجديدة" التي تعدها الحركة خلال أي مواجهة مقبلة تتمثل بقوارب مفخخة. 
 

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