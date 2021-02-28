ديك يمثل أمام القضاء بالهند بتهمة قتل صاحبه

قتل ديك صاحبه بنصل حاد طوله نحو 3 سنتيمترات بعد أن كان الرجل يمني النفس بربح أموال طائلة منه.

ووقعت الحادثة في منطقة جاغتيال في ولاية تيلانغانا الهندية في 23 فبراير الجاري خلال مصارعة غير قانونية للديكة.

وفي التفاصيل، أحضر ثانوجولا ساتيش الديك "رجا" لمحاربة الديك في معبد يلاما على مشارف قرية لوثونور في غولابالي ماندال، حيث وضع مالك الديك سكينا يبلغ طوله ثلاث بوصات، يعرف باسم كودي كاتي" على ساق الديك قبل إرساله إلى ساحة القتال.

وعندما حاول "رجا" الفرار من أرض القتال، أمسك به صاحبه لكن النصل المعلق على ساق الديك اخترق فخذه حيث نزف حتى الموت بينما كان في طريقه إلى المستشفى.

وتم حبس الديك "رجا" في مركز شرطة محلي منذ الحادث، وسيتم عرضه قريبا أمام المحكمة كجزء من أدلة في قضية ضد حوالي 15 شخصا شاركوا في مصارعة الديكة.

قال ضابط الشرطة المحلي جيفان: "نحن نبحث عن 15 شخصا آخرين متورطين في تنظيم القتال غير القانوني".



وحسب ما أوردته وسائل إعلام هندية سيكون المتهمون مسؤولين جزئيا بموجب القانون الهندي عن المساهمة في وفاة ساتيش من خلال إهمالهم، بالإضافة إلى المشاركة في نشاط غير قانوني من المحتمل أن يتسبب في الوفاة، ولكن دون أي نية للقيام بذلك.

ومن المحتمل أيضا أن يتهموا بالقتل غير العمد والمقامرة غير القانونية واستضافة مصارعة الديكة.

جدير بالذكر أن مصارعة الديكة محظورة في جميع أنحاء الهند لكنها لا تزال شائعة في المناطق الريفية.