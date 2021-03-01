وكالة الرأي الفلسطينية " الأشغال" تستأنف العمل في المنحة السعودية لإعادة الإعمار وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يناقش مع وحدة الرقابة الداخلية تطوير العمل وتجويده وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستنكر تصنيف الاحتلال لشبكة "صامدون" بالإرهابية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2772) الاثنين1/3/2021 وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام: (85) انتهاكاً بحق الصحفيين خلال فبراير المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزل مقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة معن بخان يونس ينهي خلافين ماليين بقيمة "13" ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تتفقد اجراءات السلامة بعد افتتاح الفصل الدراسي الثاني وكالة الرأي الفلسطينية النيابة الجزئية بغزة تختتم دورة "مهارات التحقيق" لضباط مركز الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية انتعاشة كبيرة لريال مدريد بعد صحوة فبراير
أخبار » تقارير

أجرت101 عملية

"برنامج زراعة الكلى".. بوابة أمل لنحو 938 مريضا أنهكهم الغسيل الكلوي

01 آذار / مارس 2021 10:51

كلى3
كلى3

غزة- الرأي-إيراهيم شقورة

على نافذة الأمل يقف مرضى الكلى في قطاع غزة مصوبين أنظارهم إلى ذاك الجانب المشرق من الحياة والذي يعيشه ولا يدركه الكثيرون، والمتمثل في أن تستيقظ صباحاً معافاً في بدنك، هكذا بدا الحال مع 938 مريضاً يجرون الغسيل الكلوي، وينتظرون دورهم في إجراء عملية زراعة الكلى لاستعادة صحتهم وحياتهم من جديد.

أمام هذا المشهد لم تقف وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مكتوفة الأيدي، فكان لها وعبر جهود كواردها وأبناءها وقياداتها المخلصة منذ وقت مبكر، الفضل في تنفيذ إجراء عمليات زراعة الكلى في قطاع غزة عبر برنامجين نفذت خلالهما 101 عملية زراعة كلى وحظيت بنسب نجاح تعد الأفضل على مستوى المنطقة.

وفي ذات السياق، يشير رئيس الفريق المحلي للبرنامج الأول لزراعة الكلى د. عبد الله القيشاوي إلى أن البرنامج والذي انطلق عام 2014، وبالشراكة مع وفد طبي بريطاني برئاسة د. عبد القادر حماد استشاري زراعة الكلى في مستشفى ليفربول الملكي ببريطانيا وبالشراكة مع الفريق الطبي المحلي، تمكن من انجاز نحو 76 عملية جراحية بلغت نسبة النجاح فيها نحو 94% وذلك ضمن أفضل نسب النجاح على مستوى المنطقة.

ويبين القيشاوي أن عمليات زراعة الكلى والتي تمت من خلال 24 مرحلة ترافقت مع زيارات قام بها الوفد الجراحي البريطاني لقطاع غزة، أسهمت في تطوير قدرات الفريق الطبي المحلي، متوقعاً أن يحمل المستقبل القريب بشريات تتمثل في تمكن الفريق الجراحي المحلي من إجراء العمليات بعد اكتسابه للخبرات الجراحية اللازمة.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تمكنت وبدعم من شركاءها من احضار أحدث الأجهزة الطبية الخاصة بالتحاليل الطبية وتطابق الأنسجة على مستوى المنطقة، إلى جانب ابتعاث طاقم طبي إلى المملكة المتحدة بهدف الحصول على الخبرات اللازمة ونقلها إلى قطاع غزة.

ولم تقف وزارة الصحة عند هذا الحد، ففي الرابع عشر من شهر يوليو، من العام 2019 افتتحت وزارة الصحة البرنامج الثاني لزراعة الكلى في قطاع غزة بالتعاون مع وفد طبي أردني برئاسة د. وليد مسعود استشاري جراحة الكلى، حيث تم انجاز 21 حالة زراعة كلى وبلغت نسب النجاح فيها 100%.

وفي ذات السياق، يقول رئيس الفريق المحلي الثاني لزراعة الكلى د. غازي اليازجي إنه تم انجاز العمليات من خلال خمسة مراحل، لافتاً إلى أن المراحل حملت في طياتها العديد من العمليات الجراحية الصعبة والمعقدة ولكنها وعلى الرغم حظيت نتائجها بنجاحات مبهرة.

وبين اليازجي أن أحد العمليات التي تم إجراؤها كانت لطفل يبلغ من العمر 14 عاماً، حيث تم إجراء 8 جلسات فصل لبلازما الدم، وهي عملية تجرى لأول مرة على مستوى قطاع غزة وتمتع الطفل عقب اجراء العملية بصحة جيدة.

ووفقاً لكل من د. القيشاوي ود. اليازجي فإن برنامجي زراعة الكلى المتواجدين حالياً في القطاع من شأنهما أن يعبدا الطريق نحو انشاء مركز وطني لزراعة الكلى في قطاع غزة، والذي سينهي معاناة مرضى الكلى في القطاع، وهو حلم ليس ببعيد المنال في ظل الجهود التي بذلتها وزارة الصحة على مدار سنوات من العمل الجاد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"شُراب" يختتم مبادرة توفير 165 عربة متنقلة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟