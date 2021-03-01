حماس تشيد بالمرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل محكمة الانتخابات

غزة- الرأي:

قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم إن صدور المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات خطوة إيجابية على طريق تنفيذ بنود اتفاق فبراير الذي تم في القاهرة.

وأوضح "برهوم" في تصريح صحفي الاثنين، أن الأمر يتطلب مزيدًا من الإجراءات العملية على الأرض لتنفيذ باقي البنود، وخاصة المتعلقة بموضوع الحريات.

وأكد على ضرورة ترسيخ حالة من الثقة والأمان المجتمعي لدى المواطن الفلسطيني، تدفعه للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية دون أي خوف أو ضغط من شأنه التأثير سلبًا على سير العملية الانتخابية.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد تسلمت ظهر اليوم، مرسوماً رئاسياً بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة القاضي إيمان كاظم ناصر الدين.

وأوضحت اللجنة أنه بموجب القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، تشكلت محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة، وتختص هذه المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة على العملية الانتخابية والبت فيها.