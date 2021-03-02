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إدارة بايدن ترفض الاستطيان وتقرر عودة الدعم المالي للأونروا

02 آذار / مارس 2021 08:38

واشنطن- الرأي

دعت الولايات المتحدة الأميركية، الليلة الماضية، "إسرائيل" إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات وتجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إن واشنطن تعارض أي تحرك من شأنه أن ينفر ويصعب حل الدولتين. بحسب ما نقلت عنه قناة ريشت كان العبرية.

ورفض برايس الإفصاح عما إذا كانت إدارة بايدن تدرس إلغاء قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بأن المستوطنات لا تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وقال إنه لا ينوي تقديم تفاصيل عن المناقشات الداخلية الجارية في وزارة الخارجية.

وأكد أن الخارجية الأمريكية ستعمل ع تقديم المساعدة لكل الفلسطيني بما فيهم اللاجئ، بالإشارة إلى دعم الأونروا.

ونهاية شهر يناير/ كانون الثاني، كان من المقرر أن توافق "إسرائيل" على بناء مئات الوحدات الاستيطانية، إلا أنه تم تأجيل ذلك لأجل غير مسمى. بحسب القناة.

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