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ملياردير يبحث عن مرافقين له في رحلته حول القمر

03 آذار / مارس 2021 09:04

ملياردير يبحث عن مرافقين له في رحلته حول القمر
ملياردير يبحث عن مرافقين له في رحلته حول القمر

أعلن ملياردير ياباني عن إطلاق عملية بحث عن ثمانية أفراد للانضمام إليه عندما يصبح أول مسافر في رحلة خاصة حول القمر.

وقال الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، إن المشروع المعدل "سيعطي الفرصة للمزيد من الأشخاص حول العالم للانضمام لهذه الرحلة. إذا كنت ترى في نفسك فنانا، فأنت فنان".

وبحسب الملياردير، فهو سيتكفل بجميع تكاليف الرحلة التي ستتم بواسطة مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام تنتمي للجيل الجديد من مركبات سبيس إكس ويطلق عليها اسم "ستارشيب".

وكان مايزاوا يخطط في البداية لدعوة فنانين للرحلة التي ستستغرق أسبوعا والمقررة عام 2023.

والجدير ذكره، أن مايزاوا باع موقع زوزو الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة لسوفت بنك في 2019، كما يشتهر مايزاوا بمجموعاته الفنية وسياراته الفاخرة وعطاياه المادية لمتابعيه على "تويتر" مما جعله أكثر اليابانيين متابعة على الموقع.

وأطلق مايزاوا العام الماضي برنامجا وثائقيا بحثا عن صديقة جديدة تنضم إليه في رحلته قبل أن يتراجع سريعا متذرعا بوجود "مشاعر متباينة" بداخله.

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