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المنحنى الوبائي في ازدياد

مدير صحة رام الله: نسبة الإشغال في المشافي 100%

07 آذار / مارس 2021 08:51

رام الله - الرأي:

أكد معتصم محيسن مدير صحة رام الله والبيرة، صباح اليوم الأحد، أن الوضع في محافظة رام الله كارثي وهناك ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأوضح محيسن في تصريح إذاعي رسمي، أنه وخلال الآونة الأخيرة ارتفعت نسب الاصابات والوفيات وأصبحت نسبة الاشغال عالية في المشافي وقد وصلت إلى 100%، خاصةً وأن هناك انتشار للطفرات الجديدة.

وأشار إلى أن هناك جهود كبيرة تبذلها وزارة الصحة من أجل توفير أسرة في المستشفيات وفتح أقسام جديدة لعلاج مصابي كورونا.

ولفت محيسن إلى أن حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا صعبة جداً، خاصة تلك المصابة بالطفرات الجديدة.

وأضاف أن هناك دراسات يومية تقوم بها وزارة الصحة على الطفرات المتحورة من فيروس كورونا.

ونوه محيسن إلى أن وزارة الصحة ما زالت تراهن على وعي المواطن والتزامه بالإجراءات الوقائية لوقف تفشي فيروس كورونا.

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