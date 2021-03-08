البحر يجود على تايلندية بثروة

لُقيا ثمينة لفظها البحر وأودعها الشاطئ، عثرت عليها امرأة محظوظة بالقرب من منزلها، عبارة عن كتلة عنبر حوت، يعتقد أن قيمتها تصل إلى 185 ألف جنيه استرليني.

وذكر موقع «ميرور» أن سيريبورن نيامرين عثرت على كتلة غير اعتيادية في محافظة ناخون سي تاممارات التايلندية، وقررت سحبها إلى المنزل، الذي يبعد نحو نصف كيلومتر قبل أن تكتشف أنها عثرت على كتلة من العنبر الثمين. وخطر لنيامرين لدى قيامها بجولة على الشاطئ عقب العاصفة أن تعود بالكتلة رغم رائحة السمك القوية المنبعثة منها علها تبيعها. وبالفعل قامت السيدة البالغة 49 عاماً بسحب الشحمة بيضاوية الشكل، التي تزن ما يقارب السبعة كيلوغرامات بعرض 12 بوصة وطول 24 بوصة مسافة 500 متر إلى المنزل.

وبناء على الأسعار المتعارف عليها يتوقع أن يصل سعر الكتلة إلى 186.500 جنيه استرليني.

وعلقت سيريبورن بالقول: «إن كان ما لديّ بالفعل عنبراً أصلياً فسيكون بإمكاني تقديم المساعدة للمجتمع ما إن أجد مشترياً». وأضافت، إنها تشعر بأنها محظوظة للغاية لعثورها على قطعة كبيرة بهذا الحجم، تعود عليها بالمال.