تضاعف سرقة الكلاب في بريطانيا وأيرلندا

ذكرت منصة "بتس 4 هومز" (Pets4Homes) الإلكترونية المتخصصة في أخبار الحيوانات ‫الأليفة، أن أسعار الكلاب تضاعفت خلال العام الماضي بسبب تزايد الإقبال ‫على اقتنائها، ومن هنا يسعى اللصوص لتحقيق الأرباح من هذه السوق ‫الجديدة.

تقول منظمة "دوج لوست" (DogLost) -التي تدير قاعدة بيانات تتعلق بالكلاب المفقودة- إنه تمت سرقة 465 كلبا في بريطانيا وأيرلندا العام الماضي، وهو رقم يزيد ‫بنسبة أكثر من مرتين ونصف المرة على العدد المسجل عام 2019.

وقال محقق سري لقناة "بي بي سي" (BBC) التلفزيونية البريطانية -وفق لما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية- إن سرقة الكلاب ‫قد تكون جريمة نادرة نسبيا، غير أنها تحولت إلى نوع من التجارة المحظورة، وتبلغ عائداتها ملايين الدولارات.

‫وأوضح التقرير الإخباري لقناة "بي بي سي" أنه ليست الجراء فقط ‫المعرضة لخطر السرقة، بل إن الكلاب كبيرة السن تتم سرقتها أيضا ‫لاستخدامها في أغراض التوالد، وتوضع غالبا تحت ظروف مؤلمة.

‫ويتم حقن الكلاب بالهرمونات حتى تستطيع ولادة 3 أو 4 جراء ‫سنويا، وفقا لما قاله المحقق السري للقناة التلفزيونية.

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تجارة كبيرة

‫تقول الجمعية الملكية للرفق بالحيوان إن "استيلاد الكلاب صار عملية ‫تجارية كبيرة، وإننا كشفنا عصابات إجرامية كبيرة كسبت الملايين من ‫الجنيهات الإسترلينية".

‫وقال واين ماي -وهو متطوع يعمل مع منظمة "دوج لوست"- لوكالة الأنباء الألمانية إنه "في حالة ضبط اللص وهو يسرق كلبا أو يبيعه، توقع عليه عقوبة دفع ‫غرامة تبلغ نحو 250 جنيها إسترلينيا (350 دولارا).

وأضاف "إذا سرق لص كلبا واستولده ليحصل على 5 جراء، فيمكنه ‫بيع الواحد منها بسعر يتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه إسترليني".

‫ويمكن أن تصبح سرقة الكلاب صادمة، وتسبب معاناة كبيرة لأصحابها، وفقا لما تقوله أماندا بليكمان نائبة رئيس شرطة بالمجلس الوطني لرؤساء الشرطة ‫ببريطانيا.

‫وهي تنصح أصحاب الكلاب بعدم نشر صور الجراء الجديدة التي ولدت لديهم على ‫منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لتجنب جذب أنظار اللصوص إليها.