النقل والمواصلات خلال 15 عاماً..62 مشروعاً حيوياً وتخفيض رسوم 50% وتسهيلات

غزة-الرأي

بالرغم من أن وزارة النقل والمواصلات واجهت ظروفاً استثنائية مثلها مثل باقي الوزارات، نتيجة التحديات والصعوبات التي فرضها الحصار على قطاع غزة، إلا أنها عملت بكل طاقتها وجهود كوادرها لتحقيق إنجازات ملموسة، وإدارة الأزمات المتلاحقة، بل وتميزت في أدائها من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية.

مشاريع حيوية

ومنذ عام 2006 حتى اليوم، نفذت الوزارة عدد (62) مشروع حيوي، شملت قطاعات النقل والمواصلات والبنية التحتية، منها مشاريع تتعلق في مجال النقل البري والبحري، كما عالجت قضية ازدواجية اصدار التراخيص، حيث تم توحيد جهة الإصدار من الوزارة، وبلغ إجمالي عدد المركبات مجهولة الهوية التي تم تسوية أوضاعها قانونياً (5659).

وفي إطار إنجازاتها على مدار السنوات الماضية، تمديد العمل بتخفيض الرسوم والديون المتراكمة على تراخيص المركبات الملاكي والمركبات العمومية بنسبة 50%، حيث بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة بغزة حتى 2020 (67530) مركبة.

وفيما يتعلق بحصر وتقييم أضرار قطاع النقل والمواصلات في معركة حجارة السجيل والفرقان والعصف المأكول، فقد تم تعويض قطاع النقل بمبلغ 750 ألف دولار، وإجراء زيارات ميدانية على كافة المواقع الخاصة، وإعداد تقديرات لحجم الأضرار الناجمة عن العدوان.

كما سعت الوزارة لكسر الحصار المفروض على إدخال المركبات العمومية عبر السماح بتحويل أكثر من عشرة آلاف مركبة خصوصية إلى عمومي داخلي لتعويض النقص بالمركبات، وتطوير مركبات تعليم السياقة من خلال فتح المجال لترخيص مدارس جديدة، اضافة لتوفير إنارة ليلية التفرعات الخطرة وأمام المرافق العامة من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والبطاريات.

مشاريع انشائية..ميناء غزة نموذج

مشاريع عديدة نفذتها وزارة النقل من أهمها، مشروع تدعيم كاسر الأمواج، وإنشاء حديقة ميناء غزة البحري، وإنشاء مقاعد للمصطافين فيه، الى جانب مشروع حماية المنطقة الجنوبية من حوض المرفأ.

وفي جانب المشاريع أيضا، أنجزت الوزارة مشروع إنارة اللسان البحري بالطاقة الشمسية، ومشروع إنشاء معرشات الصيادين، ومشروع إعادة ترتيب سور كاسر الأمواج، ومشروع إعادة رسوم وإنشاء لشارعي الميناء الرئيسيين، كما نفذت مشروع تنظيم ونقل وبناء نحو (15) موقف للنقل العمومي في محافظات غزة.

وفي مجال تطوير المرافق، نفذت مشروع تطوير المرافق والخدمات العامة في دوائر الترخيص وتطوير صالات لاستقبال الجمهور في كافة المحافظات، كما نفذت مشروع تركيب أربع أسقف (معرشات) لمواقف النقل العمومية، وهي موقف الكتيبة غزة، وموقف مدينة خانيونس وموقفي رفح وبني سهيلا، فيما تم إنشاء مواقف عمومية جديدة، منها الموقف الخاص بجامعة الأزهر والإسلامية بأرض الكتيبة.

وعلى صعيد حركة المرور وتأهيل الطرق، أنجزت الوزارة مشروع تأهيل الإشارات المرورية على الطرق ومشروع تعديلها، وتنظيم حملات الفحص الشتوي السنوية، ومشروع تنظيم المرور في محيط الجامعات، وتحديد سرعة الدراجات النارية للحد من الحوادث، الى جانب اعتماد التصميمات النهائية لشارع الرشيد المرحلة الرابعة والخامسة والتاسعة.

مشاريع توعوية

ومن منطلق مسؤوليتها عن سلامة المواطنين وللحد من الحوادث المرورية، أطلقت وزارة المواصلات مشروع" ابتسامات الطريق " في المدارس الحكومية " المرحلة الأساسية"، ومشروع " أسرة آمنة مروريا، " حيث استهدفت ربات البيوت، كما أطلقت مشروع سفير السلامة المرورية لطلاب المرحلة الثانوية، ومشروع الرسمات التوعوية واستهدف المرحلة الابتدائية والاعدادية.

كما أطلقت الوزارة مشروع ابتسامات الطريق لرياض الأطفال، الى جانب افتتاح معاهد إشارات في كافة المحافظات يتبع لمدارس السياقة.

تسهيلات وتخفيض رسوم

وفي مجال تقديم تسهيلات جديدة للمواطن، أنجزت الوزارة بالتعاون مع مؤسسات مجتمعية، تطبيق نظام الشباك الموحد في جميع دوائر الترخيص وهو ما ساهم في سرعة إنجاز معاملات المواطنين، بالإضافة إلى إكساب الموظفين خبرات متنوعة بالتعامل مع جميع المعاملات على حد سواء.

كما عملت الوزارة على الربط الإلكتروني مع وزارتي المالية والداخلية من خلال موقع تكامل البيانات الإلكتروني، ما ساهم في توفير الوقت والجهد، والإسراع في تنفيذ المعاملات.

وفي الإطار نفسه، أنجزت الوزارة خلال سنوات عملها، مشروع استبدال رخص المركبات والقيادة الورقية إلى بلاستيكية، ومشروع استبدال لوحات المركبات وانشاء المكاتب الفنية داخل دوائر التراخيص وذلك للتخفيف عن المواطنين لإنجاز معاملاتهم في مكان واحد.

وإضافة لما سبق، أنجزت الوزارة مشروع تركيب كاميرات مراقبة داخل مركبة السياقة أثناء الفحوصات العملية لضبط الشفافية والنزاهة، الى جانب مشروع تركيب كاميرات في المركبات التجارية للتقليل من الحوادث المروية.

إنجازات خدماتية وبيئية

من ضمن إنجازات الوزارة في هذا الجانب، تنظيم عمل شاحنات نقل البضائع عبر المعابر وتحديد أسعار النقل، وتحديد الحمولات المسموح بها، وإزالة مراكب الصيادين الموجودة بشكل عشوائي في حرم الميناء، وإنشاء درابزين حماية في عدة مناطق بغزة لحماية أطفال المدارس.

كما عملت الوزارة على وضع الإشارات المرورية والمطبات الاصطناعية في شوارع متعددة وطرق رئيسية بالتعاون مع البلديات، وتحديد تسعيرة نقل الركاب، وأيضا تنفيذ مشاريع تحسين بيئة الخدمات عبر تطوير صالات الجمهور بدوائر الترخيص، وعمل معرشات في ساحات التراخيص لانتظار المواطنين.

وفي نفس الجانب، أنجزت الوزارة العديد من اللقاءات السنوية لتعزيز الوعي المروري، الى جانب عقد اللقاءات التدريبية والاذاعية على الإذاعات المحلية، واعداد مواد إثرائية للطلبة، إضافة لتركيب مطبات اصطناعية لضبط سرعة سير المركبات.

مشاريع حوسبة وتطوير البرامج

سعت الوزارة منذ بدايتها الى مجموعة من البرامج المحوسبة لتسهيل المهام على الموظفين والمواطنين، من أهمها برنامج هندسة المركبات، وخدمة إرسال رسائل جوال للمواطنين للتذكير بإنهاء الترخيص، الى جانب مشروع إنشاء موقع إلكتروني خاص بمدارس السياقة لضبط المخالفين

وأنجرت الوزارة أيضا، تركيب شبكة جديدة في ميناء غزة البحري مع ربط الورشة الفنية لشبكة الوزارة مع دوائر الترخيص، الى جانب العديد من المشاريع والإنجازات التي تهدف لتسهيل المهام على الموظفين والمواطنين على حد سواء.