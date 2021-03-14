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أضرار تفاعل الجريب فروت مع الأدوية المخفضة للكوليسترول..

14 آذار / مارس 2021 08:52

أضرار تفاعل الجريب فروت مع الأدوية المخفضة للكوليسترول..
أضرار تفاعل الجريب فروت مع الأدوية المخفضة للكوليسترول..

يعتبر اتباع نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة عنصران أساسيان لنمط حياة صحى خالى من الأمراض، وتعتبر فاكهة الجريب فروت صحية ومغذية مثل الفواكه الأخرى.
ولكن ينصح الأطباء بعدم تناولها فى حال إذا كنت تأخذ أدوية مخفضة للكوليسترول نظرًا لأن مكونات تلك الأدوية يمكن أن تتفاعل مع الجريب فروت بما يضر صحة الجسم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

من جانبها، أقرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) بالعناصر الغذائية الموجودة فى فاكهة الجريب فروت مثل فيتامين سى والبوتاسيوم ومدى فائدتها للجسم، ولكن تناول هذا العصير مع الأدوية المخفضة للكوليسترول يسمح للأخيرة بدخول الدم بنسبة كبيرة ما قد يترتب عليه العديد من الآثار الجانبية.

وتوصف الأدوية المخفضة للكوليسترول لبعض الأشخاص لتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، مع أهمية اتباع نمط حياة صحى، وقد أوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الأدوية المخفضة للكوليسترول مثل "الستاتين" يتم تحليلها وتكسيرها بمساعدة إنزيم يسمى "CYP3A4" الذى يتواجد فى الأمعاء الدقيقة، ويمكن تناول عصير الجريب فروت أن يمنع عمل هذا الإنزيم بكفاءة.

وتختلف كمية إنزيم "CYP3A4" المتواجد فى الأمعاء الدقيقة من شخص لأخر لذلك يختلف تأثير التفاعل لعصير الجريب فروت مع أدوية الستاتين أيضًا وفقًا لذلك، حيث أن تفاعلهما يزيد من مخاطر الإصابة بتلف الكبد والعضلات والفشل الكلوى.

الآثار الجانبية لأدوية خفض الكوليسترول

1- الصداع
2- الدوخة

3- الإعياء

4- الشعور بالتعب غير المعتاد أو الضعف الجسدى

5- مشاكل فى الجهاز الهضمى مثل الإمساك أو الإسهال أو عسر الهضم

6- ألم فى العضلات

7- الأرق

8- انخفاض عدد الصفائح الدموية

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