حماس تعلن تشكيلة مكتبها السياسي وهيئتها الإدارية

غزة- الرأي:

أعلنت حركة حماس الأحد، عن تشكيلة مكتبها السياسي والهيئة الإدارية، ورؤساء اللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس الشورى، عقب إجراء انتخاباتها الداخلية.

وأشارت الحركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن مجلس الشورى عقد اجتماعاً لانتخاب أولئك الأعضاء في إطار استكمال العملية الانتخابية.

وقالت: "لأول مرة يتم انتخاب إحدى الأخوات لعضوية المكتب السياسي للحركة إضافة إلى رئيسة الحركة النسائية".

وبينت أن تشكيلة القيادة الجديدة المنتخبة جاءت على النحو التالي:

يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة

خليل الحية نائب رئيس الحركة.

نزار عوض الله عضواً

محمود الزهار عضواً.

روحي مشتهى عضواً.

فتحي حماد عضواً

سامح السراج عضواً

مروان عيسى عضواً

صلاح البردويل عضواً

جميلة الشنطي عضواً.

فاطمة شراب (الأخرس) رئيسة الحركة النسائية.

غازي حمد عضواً.

إسماعيل برهوم عضواً.

سهيل الهندي عضواً.

زكريا أبو معمر عضواً.

جواد أبو شمالة عضواً.

كمال أبو عون عضواً.

عصام الدعاليس عضواً.

أسامة المزيني رئيس مجلس شورى الحركة في قطاع غزة.

ماهر صبرة مساعد رئيس الهيئة الإدارية للحركة