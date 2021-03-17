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حماس تٌعزي بوفاة الداعية الحاج محمد عوض الله

17 آذار / مارس 2021 03:18

حماس تٌعزي بوفاة الداعية الحاج محمد عوض الله
حماس تٌعزي بوفاة الداعية الحاج محمد عوض الله

غزة – الرأي:

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بخالص التعازي والمواساة، من المهندس نزار محمد عوض الله (أبو عبيدة)، عضو المكتب السياسي للحركة، وإخوانه وعموم عائلة عوض الله، بوفاة والدهم وفقيدهم الداعية الحاج محمد محمود عوض الله (أبو نزار)، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وذكرت الحركة في بيان صحفي أن الحاج عوض الله توفي بعد مسيرة حافلة في العلم، وتربية الأجيال، والدعوة إلى الله، وتعليم القرآن الكريم وأحكامه، وهو صاحب مؤلفات في اللغة العربية والفقه الإسلامي والقضية الفلسطينية، وبعد شيخوخة صالحة قضاها في طاعة الله، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله.

وسألت الحركة الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهله وذويه الصبر الجميل.

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