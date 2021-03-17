أكثر من 30 مليون إفريقي تحت خط الفقر بسبب كورونا

وكالات-الرأي:

كشفت المسؤولة عن شمال إفريقيا في البنك الافريقي للتنمية، Audreay chouchane ، أن أكثر من 30 مليون إفريقي سقطوا خلال سنة 2020، تحت خط الفقر المدقع بسبب جائحة كورونا ومن المتوقع ان يلتحق بهم 39 مليونا اخرين اذا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية في القارة.

وقالت "إن اقتصاد القارة سجل نموا سلبيا، خلال سنة 2020، هي الأدنى منذ نصف قرن، في حدود -2,1 بالمائة".

وأوضحت أن التوقعات تشير الى بلوغ نسبة نمو في حدود 3,4 بالمائة خلال السنة الحالية وذلك اذا تحسنت الأوضاع الصحية في افريقيا.

واعتبرت أن منطقة شمال افريقيا كانت من اقل المناطق تضررا وذلك بفضل مصر التي تمكنت من المحافظة على نمو إيجابي خلال سنة 2020 .