مقتل شابين فلسطينيين في جريمة جديدة بالداخل المحتل

فلسطين المحتلة - الرأي

لقي شابين فلسطينيين مصرعهما في مدينة قلنسوة داخل أراضي 1948، فجر اليوم الجمعة، إثر إطلاق نار.

وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23عاما) لقيا مصرعهما فيما أصيب آخريْن بجروح، وُصفت حالتهما بأنها خطيرة ومتوسطة.

وأفادت أن الجريمة وقعت بالقرب من بيت المسنين وسط المدينة، واقتحم المجرمون البيت بينما كان يجلس داخله 4 شباب وهم أصدقاء، وأطلقوا النار على جميعهم ولاذوا بالفرار.

ونقلت سيارة إسعاف المصابين إلى مستشفى "مئير" في مدينة "كفار سابا" بعد تقديم العلاجات الأولية لهم، حيث تتواجد قوات كبيرة من الشرطة في مكان الجريمة، وسط مدينة قنسوة.

وبهذا يرتفع بهذا عدد القتلى منذ مطلع العام الجديد 2021 إلى 19 قتيلا، وهم: "مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع".

إضافة إلى "بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)"

إلى جانب "محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء".

وشملت قامة القتلى أيضاً "وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة وخالد حصري من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية ومحمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة".