حماس تُعقب على الأخبار المتداولة بشأن قائمة الانتخابات

غزة- الرأي:

نشرت حركة حماس اليوم الجمعة تعقيباً حول ما يتم تداوله من تصريحات حول ما وصفتها بـ "ثنائية القائمة الوطنية" بينها وبين حركة فتح خلال الانتخابات المرتقبة.

وقالت الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي، حسام بدران، "إن القائمة التي تدعو لها حركة حماس هي قائمة وطنية عريضة تضم طيفا واسعا من أبناء شعبنا وفصائله".

وأشار "بدران" إلى أن تلك القائمة ستكون بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وإعادة لحمته، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني.

وأضاف "أبوابنا وعقولنا وقلوبنا مفتوحة لكل صاحب رأي فيما يخص التحالفات الوطنية للانتخابات، وإن نجاح القائمة الوطنية لا يعني حرمان اي طرف فلسطيني من حقه في الترشح وخوض الانتخابات".

ولفت إلى أن ما نص عليه ميثاق الشرف في القاهرة أكد مرة أخرى أن الانتخابات ستسير بصورة نزيهة وشفافة.

وبين أن حركته تواصل الجهود لكي تعكس الانتخابات صورة مشرقة عن شعبنا وهويته الحضارية، واستعادة الحياة السياسية الفلسطينية تحت قبة المجلس التشريعي.

وأوضح أن تلك الانتخابات ستعزز قوة المؤسسات الفلسطينية، وتفتح المجال أمام نقاش عملي وجدي لمرحلة من العمل الوطني المشترك عنوانها التحرير وإقامة الدولة وإنجاز حقوق شعبنا.