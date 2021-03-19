وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تقتحم محال تجارية وتفتش منزلاً في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضار والفواكه واللحوم في أسواق غزة 19 مارس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعلن نيته ربط "تل أبيب" بالمستوطنات عبر قطار وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة وجو بارد ليلاً وكالة الرأي الفلسطينية الكشف عن خدعة تقرب رونالدو من "ريال مدريد" وكالة الرأي الفلسطينية وادي يُشيد بجودة منتجات الصناعات الوطنية المحلية وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا الإعلام والزراعة تنظمان جولة على منشآت القطاع الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية عباس يُقيل القدوة من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات وكالة الرأي الفلسطينية 74 وفاة و9192 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الأيام المقبلة حاسمة بتحديد إجراءات للحد من كورونا
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تُعقب على الأخبار المتداولة بشأن قائمة الانتخابات

19 آذار / مارس 2021 10:10

عضو المكتب السياسي في حركة حماس حسام بدران
عضو المكتب السياسي في حركة حماس حسام بدران

غزة- الرأي:

نشرت حركة حماس اليوم الجمعة تعقيباً حول ما يتم تداوله من تصريحات حول ما وصفتها بـ "ثنائية القائمة الوطنية" بينها وبين حركة فتح خلال الانتخابات المرتقبة.

وقالت الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي، حسام بدران، "إن القائمة التي تدعو لها حركة حماس هي قائمة وطنية عريضة تضم طيفا واسعا من أبناء شعبنا وفصائله".

وأشار "بدران" إلى أن تلك القائمة ستكون بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وإعادة لحمته، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني.

وأضاف "أبوابنا وعقولنا وقلوبنا مفتوحة لكل صاحب رأي فيما يخص التحالفات الوطنية للانتخابات، وإن نجاح القائمة الوطنية لا يعني حرمان اي طرف فلسطيني من حقه في الترشح وخوض الانتخابات".

ولفت إلى أن ما نص عليه ميثاق الشرف في القاهرة أكد مرة أخرى أن الانتخابات ستسير بصورة نزيهة وشفافة.

وبين أن حركته تواصل الجهود لكي تعكس الانتخابات صورة مشرقة عن شعبنا وهويته الحضارية، واستعادة الحياة السياسية الفلسطينية تحت قبة المجلس التشريعي.

وأوضح أن تلك الانتخابات ستعزز قوة المؤسسات الفلسطينية، وتفتح المجال أمام نقاش عملي وجدي لمرحلة من العمل الوطني المشترك عنوانها التحرير وإقامة الدولة وإنجاز حقوق شعبنا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة عبد الفتاح حمود تُكرم طلابها المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟