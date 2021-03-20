آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحـد

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن آلية السفر وأسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غد الأحـد.

وقالت الداخلية في بيان لها إن السفر سيكون للحافلتين السابعة + الثامنة حتى الرقم (50) من الكشف السابق رقم (2021/8).

وأكدت على التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وقالت إن إجراء فحص كورونا للحافلات (من الأولى حتى الثالثة) من الكشف الجديد رقم (2021/9)، غداً الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

كذلك سيتم إجراء فحص كورونا للحافلات (من الرابعة حتى السابعة) من الكشف الجديد، يوم الإثنين، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

ودعت لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف الجديد (2021/9):