علامات تكشف عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

يحتاج الجسم إلى الكوليسترول لتكوين خلايا سليمة، ومع ذلك، فإن مستواه العالي يثير تطور أمراض الجهاز القلبي الوعائي، حيث يزداد احتمال انسداد الشرايين.

يتم الكشف عادة عن ارتفاع الكوليسترول فقط من خلال فحص الدم، ولكن بحسب تقرير صحي نشره موقع ” mir24″، هناك علامات قد تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم.

وتشمل تلك العلامات التي تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول وجود ألم في الذراعين والساقين، ويعزو الأطباء السبب في ذلك إلى أن لويحات الكوليسترول تغلق الأوعية الدموية في الأطراف، وهذا بدوره يضعف تدفق الدم، ويتسبب في الإحساس بالألم.

كما يمكن أن يشير الوخز في اليدين والقدمين إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ويعود السبب في ذلك إلى سماكة تدفق الدم.

كما يُشار إلى وجود انسداد في الشرايين حول القلب عن طريق الإحساس بألم في الصدر على الجانب الأيسر، والذي يمكن أن يمتد إلى الرقبة.

ومن العلامات الأخرى المشيرة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم الإصابة بصداع متكرر بانتظام في مؤخرة الرأس، يمكن أن يحدث ذلك بسبب الرواسب الدهنية (البلاك) الذي يسد الأوعية الدموية في منطقة الرأس، ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى سكتة دماغية إذا لم يتم علاجها.

ويذكر أنه في وقت سابق، تحدث خبراء من المعهد الوطني للقلب والرئة والدم في الولايات المتحدة الأمريكية عن العلامات الخارجية التي قد تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. وأفادوا حينها بأنه يمكن الإشارة إلى هذه المشكلة من خلال ظهور نتوءات دهنية تحت الجلد، ودوائر بيضاء مائلة للرمادي على قزحية العين.