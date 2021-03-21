وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 شبان ويعتدي على آخر جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية علامات تكشف عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وكالة الرأي الفلسطينية ما هو العمر المثالي لانقاص الوزن؟ وكالة الرأي الفلسطينية هل تعرف ما هي النجوم السوداء؟ وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق كافة مراكز خدمات أونروا بغزة رفضًا للكابونة الموحدة وكالة الرأي الفلسطينية الكلاب في تايلاند تصطاد المصابين بكورونا.. كيف ذلك؟! وكالة الرأي الفلسطينية العثور على "نفق الموت" في فرنسا وكالة الرأي الفلسطينية لا ترمي القشور.. فوائد مذهلة لقشور الفواكه والخضار وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين وسط وجنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأحد
أخبار » الأسرة و المجتمع

علامات تكشف عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

21 آذار / مارس 2021 08:48

علامات تكشف عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
علامات تكشف عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

يحتاج الجسم إلى الكوليسترول لتكوين خلايا سليمة، ومع ذلك، فإن مستواه العالي يثير تطور أمراض الجهاز القلبي الوعائي، حيث يزداد احتمال انسداد الشرايين.
يتم الكشف عادة عن ارتفاع الكوليسترول فقط من خلال فحص الدم، ولكن بحسب تقرير صحي نشره موقع ” mir24″، هناك علامات قد تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم.

وتشمل تلك العلامات التي تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول وجود ألم في الذراعين والساقين، ويعزو الأطباء السبب في ذلك إلى أن لويحات الكوليسترول تغلق الأوعية الدموية في الأطراف، وهذا بدوره يضعف تدفق الدم، ويتسبب في الإحساس بالألم.

كما يمكن أن يشير الوخز في اليدين والقدمين إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ويعود السبب في ذلك إلى سماكة تدفق الدم.

كما يُشار إلى وجود انسداد في الشرايين حول القلب عن طريق الإحساس بألم في الصدر على الجانب الأيسر، والذي يمكن أن يمتد إلى الرقبة.

ومن العلامات الأخرى المشيرة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم الإصابة بصداع متكرر بانتظام في مؤخرة الرأس، يمكن أن يحدث ذلك بسبب الرواسب الدهنية (البلاك) الذي يسد الأوعية الدموية في منطقة الرأس، ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى سكتة دماغية إذا لم يتم علاجها.

ويذكر أنه في وقت سابق، تحدث خبراء من المعهد الوطني للقلب والرئة والدم في الولايات المتحدة الأمريكية عن العلامات الخارجية التي قد تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. وأفادوا حينها بأنه يمكن الإشارة إلى هذه المشكلة من خلال ظهور نتوءات دهنية تحت الجلد، ودوائر بيضاء مائلة للرمادي على قزحية العين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة عبد الفتاح حمود تُكرم طلابها المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟