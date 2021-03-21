الشباب والرياضة خلال 15 عاماً.. إنشاء أول إذاعة رياضية ومشاريع بـ20 مليون دولار

غزة- الرأي-ألاء النمر

قدّم القطاع الرياضي نموذجا في التميز وتحقيق النهضة على صعيد تطوير وبناء المنشآت الرياضية، بالإضافة لصناعة نموذج فريد تجاوز الانقسام الفلسطيني من خلال الوفاق الرياضي، والعمل المشترك في كافة الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية.

وكان الجهود التي حققت وتجاوزت الانقسام السياسي بفضل توجهات الحكومة الفلسطينية التي تشكلت عام 2006 بقيادة رئيس الوزراء في الحكومة العاشرة الدكتور إسماعيل هنية، وجهود وزارة الشباب والرياضة خلال فترة تولي د.باسم نعيم ومن ثم د.محمد المدهون وبعدها المجلس الأعلى للرياضة.

بينما برزت الكثير من المشاريع والبرامج النوعية التي نفذت من خلال الجهد المميز من عبد السلام هنية عبر مؤسسة أمواج الإعلامية ومن خلال علاقاته الطيبة فترة تواجده في دولة قطر ومع رجال أعمال من دول الخليج، مما أسهم في تعزيز ومساندة الدور الحكومي آنذاك وتواصل هذا الجهد بعد توليه مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة خلال العام 2020.

ووضعت الوزارة في تلك الفترة وتبعها المجلس الأعلى للرياضة حالياً، عنوانا واضحا وهو التحدي ومواجهة الصعاب فكم تعرضت مرافق الوزارة وما يتبع لها من أندية وملاعب وصالات للدمار والاستهداف الإسرائيلي، إلا أن العدوان الصهيوني الذي تكرر أعوام 2008 و2012 و2014 لم يكسر إرادة القائمين على القطاع الرياضي بل كانوا أشد إصرارا على النهوض من جديد وإعادة البناء وإعمار البنية التحتية وتأهيل الشباب وقيادتهم نحو مستقبل أفضل، وما نحققه اليوم من منجزات كبيرة ليس سوى نجاح تراكمي تعزز بفضل الصمود والتحدي والقدرة على التغلب على كل الصعاب.

أبرز إنجازات الوزارة من عام 2006 حتى 2020 م

وحققت وزارة الشباب والرياضة منذ عام 2006 وحتى عام 2021 الوفاق الرياضي وإزالة شوائب الانقسام والانطلاق بكافة أطياف المجتمع نحو النشاط الرياضي بنموذج فريد تفوق على السياسيين ونجح في انتظام واستقرار النشاط الرياضي، بالإضافة لانتظام واستقرار البطولات الرياضية في كافة الألعاب على مدار 12 عاما، بينما الفترة التي سبقت عام 2006 لم تشهد سوى دوري تصنيفي وحيد في كرة القدم.

وقالت الوزارة في تقرير إنجازاتها خلال 15 عاماً إنها عملت على إنشاء وتطوير مشاريع البنية التحتية من ملاعب وصالات ومرافق رياضية في كافة محافظات غزة، إضافة إلى إعادة إعمار استاد فلسطين الدولي بعد تدميره من الاحتلال الإسرائيلي عام 2012 وإقرار قانون تنظيم الهيئات الرياضية في المجلس التشريعي.

وقدمت وزارة الشباب والرياضة مكافآت لأبطال الموسم الرياضي سنويا، إضافة لتقديم منح مالية لدعم الأندية لتعزيز صمود الأندية وتسديد النفقات التشغيلية وتقديم دعم مادي تعويضاً للأضرار التي تتكبدها الأندية والمرافق الرياضية جراء العدوان الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة أنها قامت برعاية الأندية والمنتخبات واللاعبين في المشاركات الرياضية الخارجية وتكريم الأندية واللاعبين والمنتخبات التي حققت إنجازات رياضية في المشاركات الخارجية، إضافة إلى تكريم ورعاية اللاعبين والمنتخبات والأندية لذوي الإعاقة التي حققت إنجازات في المشاركات الدولية والعربية، ورعاية وتمويل المعسكرات التدريبية ورحلات تكريم اللاعبين والأندية الأبطال من خلال برنامج تعاون مع دولة قطر.

إنجازات وطنية

وحققت وزارة الشباب والرياضة إنجاز وطني لكرة القدم الفلسطينية بعد الفوز بكأس التحدي الٱسيوي لأول مرة في تاريخ فلسطين، والتأهل مباشرة لنهائيات أمم آسيا والمشاركة في البطولة للمرة الأولى، عام 2014، إضافة إلى برونزية كرة القدم للشواطئ على مستوى غرب آسيا؛ كذلك حصول البطل الفلسطيني صقر شويدح على بطولة العالم في الننشاكو التي أقيمت في روسيا.

وفيما يخص ترخيص الأندية الرياضية رخصت وزارة الشباب والرياضة (18) نادٍ رياضي انضمت للاتحادات الرياضية وساهمت في ارتقاء العمل الرياضي، كذلك تخصيص (120) دونم لمدينة الياسين الرياضية عام 2008 بالقرب من مدينة الزهراء، وإنجاز المخططات الخاصة ببناء مرافق المدينة الرياضية، وتخصيص(43) دونم غرب رفح لبناء قرية رياضية، تشمل إقامة ملعب كرة قدم يتسع لـ(15) ألف مشجع إلى جانب إقامة ملاعب تدريب وصالة رياضية متعددة الأغراض “لكرة السلة واليد والطائرة”، بالإضافة لمسبح نصف أولمبي.

وعملت الوزارة على التنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الداعمة تخصيص عدد من الأراضي الحكومية لصالح الأندية الرياضية، مما ساهم في إنشاء وتطوير البنية التحتية الرياضية.

وأنشأت الوزارة (20) ملعب معشب بتمويل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، إضافة إلى توفير الحقيبة الرياضية والأدوات اللازمة لتنفيذ الأنشطة الرياضية للاعبين والأندية سنوياً.

وذكرت الوزارة في التقرير أنها شجعت القطاع الخاص على دعم النشاط الرياضي ورعاية البطولات وعقد اتفاقيات سنوية مع شركة "جوال" وشركة (أوريدوو) والشركات والمؤسسات الخاصة لتقديم الدعم.

أبرز الإنجازات الرقمية (19.657.000$)

وسعت وزارة الشباب والرياضة على إنشاء وتطوير المرافق الرياضية ( ملاعب – صالات – منشآت) بقيمة ( 13.540.000$) ، إضافة إلى رعاية المنتخبات والمعسكرات التدريبية للأندية واللاعبين بقيمة(500.000$).

وقدمت الوزارة منح مادية للأندية ومستلزمات رياضية للاعبين بقيمة (1.630.000$)، إضافة إلى تكريم الأندية أبطال الموسم الرياضي سنويا (762.000$).

وفي إنجاز فريد من نوعه على مستوى فلسطين أنشت وزارة الشباب والرياضة أول إذاعة رياضية في فلسطين ومن ثم تطوير المؤسسة إلى قنوات ديجيتال ومرئية وصحيفة وموقع إلكتروني ضمن مؤسسة إعلامية متكاملة (500.000$)، كذلك المساهمة في تمويل صندوق دعم الشباب الفلسطيني بقيمة (1.000.000$).

وعقدت الوزارة دورات تدريبية متقدمة للرياضيين واللاعبين بقيمة (200.000$)، إضافة إلى تقديم مساعدة مالية للأندية والاتحادات الرياضية التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي (200.000$)، وتقديم منح مالية للمشاريع الرياضية الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية بقيمة (100.000$).

وقدمت الشباب والرياضة جائزة أفضل نادي (النادي الشامل) وأفضل اتحاد رياضي بقيمة (30.000$)، كذلك إقامة احتفالات تكريم (شهداء الحركة الرياضية – قادة ورواد – قيادات العمل الرياضي – حفظة القرآن الكريم – المتفوقين في الثانوية العامة) بتكلفة (150.000$).

وأقامت الوزارة حفل زفاف للعرسان من الرياضيين بقيمة (40.000$)، كذلك تنظيم (250) دورة تدريبية للكوادر الرياضية في الأندية والاتحادات استفاد منها (5000) رياضي.

وأشارت الوزارة إلى تأسيس صندوق لدعم الزواج للرياضيين بالشراكة مع شركة الملتزم بقيمة (1.000.000) شيكل كمرحلة أولى، إضافة إلى توفير برنامج تمويل المشاريع الصغيرة للرياضيين من خلال الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار بوزارة الاقتصاد الوطني، واستيعاب عدد (20) رياضي من لاعبي المنتخبات الوطنية على بند العقود للعمل في القطاع الحكومي .