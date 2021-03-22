حماس: سنعمل من أجل الوحدة حتى دحر الاحتلال

غزة – الرأي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الوحدة القائمة على الشراكة في المؤسسة والبرنامج الوطني هدف سنظل نعمل من أجله حتى دحر الاحتلال وذيوله.

وقالت الحركة في بيان لها في الذكرى الـ 17 لاستشهاد الشيخ المؤسس أحمد ياسين، إن تطهير القدس من دنس الصهاينة المحتلين واجب مقدس على كل عربي ومسلم لتعود عربية إسلامية عاصمة لدولة فلسطين الحرة المستقلة.

وجددت التأكيد على ألا اعتراف بالاحتلال، ولا صلح معه، ولا تنازل عن ذرة تراب من أرض فلسطين ومقدساتها.

وبيّنت أن عودة اللاجئين حق مقدس لا مقايضة ولا مساومة عليه، والمقاومة مستمرة حتى يعودوا جميعًا إلى ديارهم، وأوطانهم التي هجروا منها.

وشددت الحركة على أن الأسرى سيعودون إلى بيوتهم أحرارًا رغم أنف الاحتلال، وأنها لن تقبل أن يظلوا خلف قضبان السجان المجرم.