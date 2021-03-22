مؤسسة الشيخ أحمد ياسين تنظم حفلًا لإحياء ذكراه

غزة – الرأي:

نظمت مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية حفلًا سنويًا إحياءً للذكرى السابعة عشرة لاستشهاد الشيخ المؤسس أحمد ياسين.

وحضر الحفل العديد من قيادات العمل الوطني والإسلامي، ولفيف من الشخصيات المجتمعية، فيما تخلل الحفل أناشيد وفقرات فنية.

وأشاد عضو إدارة مؤسسة أحمد ياسين الدولية الدكتور جهاد العرجا، بمسيرة الشيخ المؤسس في المقاومة والدعوة، مضيفًا: رحلت لكن سيرتك بقيت في نفوس الملايين الذي ساروا على طريقك.

ولفت إلى أنه تم إنشاء مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية للحفاظ على الإرث العظيم للشيخ، مشيرًا إلى أن الشيخ هو أحد رموز العمل الوطني في القرن الماضي.

من جانبه قال القيادي في حركة حماس أسامة المزيني، إن إنجازات الشيخ أحمد ياسين ما زالت تكبر وتنمو وتخط لشعبنا طريق التحرير.

وأشار المزيني في كلمته خلال الحفل إلى أن الشيخ عاش حياة صعبة وقاسية، لكنها كانت مليئة بالتضحية والعطاء.

وأوضح أن الشيخ أحمد ياسين امتاز بسمات قيادية جعلت منه رائدًا عظيمًا خُلّد ذكره، وكان ذا عزيمة قوية وإرادة صلبة، تمثلت وظهرت جليًا في مقاومة الاحتلال رغم قلة الإمكانات وعظم العقبات.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل أن الشيخ أحمد ياسين قائد وزعيم وسياسي محنك، وعلم كبير من أعلام فلسطين والأمة.

وأضاف أنه حين نستذكر رحلته الزاخرة بالعمل والدعوة والجهاد إنما نستذكرها لنتأسى بها، نستذكر قيمه التي عاش عليها، فنحرص على محبتنا، ونعمل من أجل قضية سامية وصفنا موحد، ونعزز وحدتنا الوطنية.

وتابع مشعل في ذكرى الشيخ: علينا أن نعزز مقاومتنا وجهادنا، مردفًا أن الجهاد والمقاومة استراتيجيتنا لاستعادة القدس والمقدسات، وتحرير أسرانا من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الشيخ أحيا روح الدعوة في غزة وفي ربوع فلسطين ليبلغ الدعوة ويحيي القلوب، خاصة بعد الاحتلال الاسرائيلي عام 1967، مشيرًا إلى أن الياسين جدد مسيرة عز الدين القسام الجهادية في فلسطين.

وأشاد مشعل بمؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية للحفاظ على إرث الشيخ، وتذكير الأجيال الجديدة بمسيرته في الجهاد والدعوة.

من ناحيته، أكد المطران عطا الله حنا أن الشيخ أحمد ياسين أحد الأعلام الذين أفنوا حياتهم دفاعًا عن القدس وفلسطين، مشيرًا إلى أنه كان شخصية وحدوية تنبذ الفرقة.

وأضاف أن الشيخ ياسين ترك لنا أمانة وطنية وروحية وإنسانية ووحدوية يجب أن نحافظ عليها، مردفًا: نستذكر اليوم الشيخ ياسين، ولن ننسى مواقفه الوطنية وحرصه على الوحدة الوطنية.

وشدد حنا على أن فلسطين هي قضية شعب مكافح ومناضل من أجل نيل الحرية.

وفي نهاية الحفل كرمت مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية الفائزين في مسابقات الشيخ أحمد ياسين.