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لحماية أجسامكم من عدوى كورونا.. تناولوا الملفوف

24 آذار / مارس 2021 09:32

لحماية أجسامكم من عدوى كورونا.. تناولوا الملفوف
لحماية أجسامكم من عدوى كورونا.. تناولوا الملفوف

أكدت نتائج دراسة وجود صلة بين تناول بعض أنواع الخضار وانخفاض عدد الوفيات بسبب مرض فيروس كورونا.

نشِرَت نتائج دراسة على صفحات صحيفة New York Post ونقلَت هذه النتيجة عن تقرير لصحيفة South China Morning Post reported. أفاد بأن بعض أنواع الطعام مثل الملفوف الخام والمخمر قد تساعد الجسم على محاربة الفيروس.

ووجد الباحثون أنه من المفيد تناول هذا النوع من الخضار طازجاً أو مخللاً من أجل مقاومة المرض المستجد.

كما نقل تقرير الصحيفة عن باحثين أوروبيين أن بعض الدول ومنها ألمانيا وكوريا الجنوبية. شهدت انخفاضاً في معدلات الوفيات بسبب احتواء أنظمتها الغذائية على أطعمة غنية بمضادات الأكسدة مثل الملفوف. وفقاً لما جاء في مجلة لها.

وقال جان بوسكيت أستاذ الطب الرئوي في جامعة مونبلييه في فرنسا. إن النظام الغذائي المعتمد يمكن أن يحدد مدى قدرة الجسم على محاربة الفيروس.

وأضاف أنه قام بتغيير نظامه الغذائي حيث أضاف إليه تناول الملفوف غير المطهو 3 مرات أسبوعياً. وتابع أن للأطعمة المخمرة تأثيراً قوياً مضاداً للأكسدة وأنه يمكن تناولها أن يشكل خط دفاع في مواجهة كورونا. ورغم هذا شدّد التقرير على أن هذه النتائج لا تعتبر نهائية وحاسمة.

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