إنجازات الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة خلال 15 عامًا

غزة – الرأي

استعرض رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن انجازات الهيئة خلال الـ 15 عام الماضية.

وأكد محيسن خلال مؤتمر صحفي عقد بوزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي بمدينة غزة، أن الهيئة علمت على توفير بيئة قانونية بما يخص قانون الشباب الفلسطيني رقم 2 لسنة 2011م، وكذلك تفعيل قانون الهيئات الرياضية واللوائح ولائحة تنظيم التطوع في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، واقرار مشروع قانون العمل الكشفي اقرار النظام المالي والاداري الموحد للأندية الرياضية، وتنظيم عمل الانتخابات في أندية الوفاق الرياضي اقرار نظام المراكز الثقافية اقرار قانون الايداع.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة جمعت الكل الفلسطيني شعارا واضحا من حيث الوحدة والشراكة وعدم التمييز والبعد عن كل التجاذبات السياسية، لافتا إلى تجسيد معاني الوفاق الرياضي والكشفي والشبابي والتنمية الثقافية والاستقرار المتكامل.

وبين أن صندوق دعم الشباب الفلسطيني يعالج خمس قرض الزواج وقرض الاسكان والمشاريع الصغيرة والتعليم الجامعي والبحث العلمي، موضحا أن قيمة قرض الزواج بلغت حتى اللحظة 7 مليون دولار، وبلغ اجمالي المنحة القطرية للزواج 2.5 مليون دولار، ورعاية المشاريع الصغيرة بلغت 350.000 دولار، وأن الهيئة اعتمدت برامج الاعداد والتدريب من خلال معهد الاعداد الشبابي، ومنح دبلوم الرائد، وتنظيم دورات مختلفة استفاد منها آلاف الشباب الفلسطيني.

ولفت محيسن إلى أن الهيئة في مجال البنية التحتية عملت على تأسيس المخيم الكشفي الدائم، وتأسيس أرض المعارض، واعادة اعمار ملعب فلسطين، وتجهيز وتعشيب 7 ملاعب، وتجهيز الصالات الرياضية، والاشراف وتسهيل انشاء 150 ملعب في الساحات الشعبية، ومتابعة وتسهيل توفير تمويل لإعادة اعمار 60 منشأة رياضية.

وذكر أن الهيئة منحت ترخيص لعدد 40 نادي رياضي جديد، وعملت على ترخيص أكاديميات رياضية واتحادات رياضية نوعية، وترخيص منتدى الرواد للقدامى، وترخيص مركز أبحاث ودراسات رياضية، وترخيص 50 مركز ثقافي، وفتح رقم ايداع لمئات الكتب، وترخيص 106 مركز شبابي.

وأضاف محيسن أن الهيئة عملت على رعاية العمل الكشفي والتطوعي من خلال دعم العشرات من حملات التطوع والمخيمات الصيفية، وتسجيل 134 مجموعة كشفية تنفيذ دراسات، والعمل على رعاية مخيمات كشفية وتسيير بعثات لمئات القادة والجوالة، ودعم دوري ورعاية رياضة ذوي الاعاقة، وعقد مؤتمرات، واقامة العديد من المهرجانات.

وأفاد بأن الهيئة نظمت العديد من الفعاليات الوطنية بما فيها فعالية القدس عاصمة الثقافة العربية عام 2009م، وكذلك عام الشباب 2011م، وتنظيم معارض الكتاب الفنية، وعقد فعاليات وأُمسيات وأيام دراسية، وتنظيم مسابقات رعاية المواهب، واصدارات مختلفة سواء مشاركات خارجية أو مبادرات مختلفة.

يذكر أن الهيئة العامة للشباب والثقافة قد كانت سابقا هي وزارة الشباب والرياضة، وقد تم دمجها باسم الهيئة.