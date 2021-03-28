وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 5 آلاف فلسطيني بغزة لا يمتلكون هوية شخصية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تعقد امتحانات مزاولة المهنة دورة مارس 2021 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إدارة التمريض تُكرم الوفد الياباني المشرف على دورات العناية المكثفة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنظم عدة جولات تفقدية على المشاريع التنموية المنفذة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتابع مزارعي الخضار بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية 66 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مرور خان يونس ينظم سلسلة محاضرات توعوية وكالة الرأي الفلسطينية 23 وفاة و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تختتم المقابلات النهائية لمبادرات 2020 وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يكرم الشقيقان السويركي نجمي الجيل الذهبي بنادي اتحاد الشجاعية
أخبار » الأخبار الحكومية

آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الاثنين

28 آذار / مارس 2021 04:16

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين.

وذكرت الوزارة أن السفر سيكون للحافلة السابعة من الكشف السابق، والحافلة الأولى حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2021/10).

ودعت الواردة أسمائهم في الكشف بالتواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على أهمية إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

لمطالعة الكشف الجديد (2021/10) اضغط هنا

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" وكلية فلسطين التقنية توقّعان مذكرة لدعم التدريب المهني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟