آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الاثنين

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين.

وذكرت الوزارة أن السفر سيكون للحافلة السابعة من الكشف السابق، والحافلة الأولى حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2021/10).

ودعت الواردة أسمائهم في الكشف بالتواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على أهمية إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.