عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

غزة – الرأي - محمود أبو راضي

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما فرضت شرطة الاحتلال طوقًا أمنيًا مشددًا في محيطه بمناسبة ما يسمى "عيد الفصح" اليهودي.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر كسواني لـ "الرأي" إن 215 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد عبر 9 مجموعات منذ صباح اليوم بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وذكر كسواني، أن المستوطنين المقتحمين نفذّوا جولات استفزازية في باحاته، مشيرًا إلى أن حراس الأقصى يتواجدون بكثافة داخل الباحات لمنع المستوطنين من أداء طقوس دينية.

وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت اجراءات مشددة على المدينة وبلدتها القديمة منذ يومين بسبب "عيد الفصح العبري"، حيث شهد اقتحامات واسعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.