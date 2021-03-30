اليوم الذكرى الـ45 لـ"يوم الأرض"

غزة – الرأي:

يُحيّ الفلسطينيون اليوم الثلاثاء 30 من آذار/ مارس، الذكرى الـ45 لذكرى "يوم الأرض الخالد"، بسلسلة من الفعاليات والأنشطة خاصة في المناطق المصادرة أو المهددة بالمصادرة.

ويتخلل هذه الفعاليات زراعة أشجار الزيتون واستصلاح أراضٍ، ناهيك عن الفعاليات المختلفة داخل المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية في الداخل الفلسطيني المحتل وفي الشتات.

وبدأ هذا اليوم بمناسبة مصادرة حكومة الاحتلال في 30 مارس عام 1976، قرابة الـ 21 ألف دونمٍ من أراضي قريتي عرّابة وسخنين، ما دفع الفلسطينيين للقيام بانتفاضة شعبية.

وتزامن قرار المصادرة مع حظر التجوال من قبل قوات الاحتلال في قرى: سخنين، عرّابة، دير حنا، طرعان، طمرة وكابول، من الساعة الـ 5 مساءً يوم 29 مارس 1976.

ولكن الفلسطينيون رفضوا القرار وخرجوا للاحتجاج استجابة لدعوة من "لجنة الدفاع عن الأراضي".

وبدأت المواجهات مع قوات الاحتلال، عقب اقتحامها لقرى: سخنين، كفركنا، عرّابة ودير حنا في الجليل، قبل أن تمتد المواجهات إلى الطيبة وطوان وأم الفحم.

وأسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين واعتقال وإصابة المئات، وتراجع حكومة الاحتلال والتي كان يرأسها حينذاك إسحق رابين، عن قرار المصادرة.

وشهداء يوم الأرض، حينها، هم: خير أحمد ياسين (23 عامًا) من عرّابة، ومن سخنين: خديجة قاسم شواهنة (23 عامًا) ورجا حسين أبو ريا (23 عامًا) وخضر عيد خلايلة (30 عامًا).

واستشهد من كفر كنا الطفل محسن حسن طه (15 عامًا)، بالإضافة للشاب رأفت علي زهدي (21 عامًا) من الطيبة.

وأطلقت دولة الاحتلال على قرار المصادرة في حينه اسم مشروع "تطوير الجليل" وكان عبارة عن عملية تهويد كاملة للمنطقة، ما دفع أهل الداخل الفلسطيني للانتفاضة ضد المشروع.

ومسّ القرار بشكل مباشر نحو 75% من الفلسطينيين، والذين كانوا يحصلون على عيشهم من الأرض، بالإضافة لكونها مصدرًا هامًا لانتمائهم للمكان.

وبقيت الأرض تلعب دورًا هامًا في حياة 156 ألف فلسطيني عقب قيام دولة الاحتلال بعد حرب الـ 1948 أو ما تُعرف بـ "النكبة".

وتُفيد المصادر الفلسطينية المختصة، بأن الاحتلال صادر ما بين 1948 و1972 أكثر من مليون دونم من أراضي القرى العربية في الجليل والمثلث، إضافة لملايين الدونمات الأخرى التي سيطرت عليها بعيد نكبة 1948.

ويبلغ عدد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة نحو مليون و700 ألف شخص، ويشكلون نحو 20% من إجمالي سكان "إسرائيل".