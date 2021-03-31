الأسير عماد البطران يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 40

رام الله - الرأي:

يواصل الأسير عماد البطران من الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 40 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير البطران (47 عاما) من مشفى "كابلان" الاسرائيلي إلى عزل "نيتسيان الرملة، فيما يعاني من هزل وضعف عام ومن أوجاع في المفاصل والمعدة والرأس.

وخاض الأسير البطران إضرابًا عن الطعام عام 2013، واستمر لمدة (105) أيام، وفي عام 2016 أضرب مجددًا واستمر لمدة (36) يومًا، وهذا الإضراب هو الثالث له.

يذكر أن الأسير البطران متزوج وهو أب لخمسة من الأبناء، أصغرهم يبلغ من العمر خمس سنوات، وهو شقيق الأسير طارق البطران المعتقل منذ (16) عامًا، والمحكوم بالسّجن المؤبد.