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استمرار إضراب الأسير عماد البطران لليوم الـ40 يومًا

31 آذار / مارس 2021 03:31

عماد البطران
عماد البطران

الداخل المحتل-الرأي:

دخل الأسير عماد البطران من الخليل يومه الـ(40) على التوالي في إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن إدارة سجون الاحتلال بدأت بتصعيد عمليات النقل المتكررة بحقّه، في محاولة لثنيه عن إضرابه الذي شرع فيه في زنازين سجن "مجدو" ثم جرى نقله إلى سجن "الرملة"، ثم إلى إحدى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، وأخيرًا إلى عزل سجن "نيتسان الرملة".

ولفت النادي إلى أن عمليات النقل تُشكل أبرز الأدوات التي تستخدمها إدارة السجون بحقّ المضربين.

والأسير البطران (47 عامًا)، تعرض لعمليات اعتقال متكررة وممنهجة على مدار السنوات الماضية، جُلها كانت رهن الاعتقال الإداري، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال عشرة أعوام، وهو من بين مئات الأسرى الذين يواجهون الاعتقال الإداري المتكرر، وخلال سنوات اعتقاله خاض إضرابا عام 2013 واستمر لمدة (105) أيام، وعام 2016 واستمر لمدة (36) يومًا.

ويُشار إلى أن الأسير بطران متزوج وهو أب لخمسة من الأبناء، أصغرهم يبلغ من العمر خمس سنوات، وهو شقيق الأسير طارق البطران المعتقل منذ (16) عامًا، والمحكوم بالسّجن المؤبد.

يذكر أن الإضراب عن الطعام هو السلاح الوحيد بيد الأسرى في داخل سجون الاحتلال للضغط على مصلحة السجون من أجل تحقيق مطالبهم , ونجح الكثير من الأسرى في الوصول لمطالبهم من خلاله .

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