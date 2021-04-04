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حماس تعرب عن تضامنها مع الأردن

04 نيسان / أبريل 2021 09:40

علم الأردن
علم الأردن

الدوحة – الرأي:

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم الأحد، عن تضامنها مع الأردن الشقيق وحرصها على أمنه واستقراره.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في بيان وصلت وكالة "الرأي" نسخة عنه، إن الأردن يمثل عمقًا استراتيجيًا لقضيتنا، بل ويرتبط شعبنا الفلسطيني مع الشعب الأردني بروابط الأخوة والتاريخ والمصير المشترك.

وأكد أن الأردن يقف دومًا مع شعبنا الفلسطيني ويدعم صموده على أرضه والحفاظ على مقدساته.

وختم الرشق: "نسأل الله أن يحفظ الأردن العزيز من كل مكروه، وأن يبقى آمنًا مستقرًا".

وشهد الأردن مساء يوم أمس حراكًا أمنيًا وعسكريًا تمثل بحملات اعتقالات طالت مسؤولين كبار في البلاد.

وتردد أن بينهم الأمير "حمزة بن الحسين" وهو الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، قبل أن يؤكد تلقيه أوامر بتحديد إقامته بمنزله، بعد اعتقال حرسه الخاص.

وكشفت وسائل إعلام دولية عن محاولة انقلاب "معقدة" على الملك "عبد الله الثاني".

وذكرت أن أبرز المعتقلين رئيس الديوان الملكي الأسبق "باسم إبراهيم عوض الله"، ومبعوث الأردن السابق لدى السعودية "حسن بن زيد".

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