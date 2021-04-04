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تحذيرات من محاولات إقناع لاجئي لبنان بالحصول على تعويضات

04 نيسان / أبريل 2021 03:57

مخيمات اللاجئين في لبنان
مخيمات اللاجئين في لبنان

بيروت - لبنان

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن محاولة جهات تحريض اللاجئين الفلسطينيين، في لبنان، على إسقاط "حق العودة"، مقابل الحصول على "تعويضات"، حسب وصفها.

وقالت الصحيفة، إن "الحزب التقدمي الاشتراكي" حذر في بيان صحفي، من تحريض مكاتب للمحاماة لاجئين فلسطينيين على التخلي عن حق العودة، وتسليم ما يملكون من وثائق لحقوقهم وملكياتهم.

وحسب الصحيفة، فإن "مئات اللاجئين الفلسطينيين فوضوا مكتب محاماة لبناني، من خلال تفويض غير قابل للرجوع، لتنفيذ كل الإجراءات القانونية لدى أي قضاء دولي للحصول على تعويض عن الضرر الحاصل والأملاك المحتلة، وبكل الإجراءات الدبلوماسية الدولية، لتأمين اللجوء الإنساني في أي مكان".

وأشارت إلى أن الفصائل الفلسطينية، اعتبرت أن هذه الخطوات تندرج في إطار مشروع يستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأبرزها حق العودة، داعية إلى مقاضاة من يقف خلفه.

وكشفت أن هيئة تطلق على نفسها "الهيئة الشبابية للجوء الإنساني"، تروج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للمشروع، وقالت إنها دعت اللاجئين الفلسطينيين إلى التوقيع على التفويض، معلنة البدء في المسار القانوني عبر تفويض أحد المحامين من أجل رفع دعاوى أمام المحاكم والمحافل الدولية لفتح باب اللجوء والتعويض لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشتات الفلسطيني.

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