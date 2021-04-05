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بدران: إجراء الانتخابات بالقدس ستكون معركة لتحقيق مطالبنا

05 نيسان / أبريل 2021 05:38

وكالات-الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي ورئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، أن إجراء الانتخابات في القدس المحتلة معركة بيننا وبين الاحتلال.

وقال بدران نريد الانتخابات، "إن تتم بالقدس كما جرت سابقا، ولتكن معركة مع الاحتلال حتى نحقق مطالبنا"، مبينا أن هناك أطرافا وعلى رأسها الاحتلال لا تريد الانتخابات وتسعى لإفشالها، ولكننا مصممون على إجرائها.

ولفت إلى أن أصل حوارات القاهرة هو الوصول لانتخابات شفافة ونزيهة، مضيفا أن حماس كان لديها تصميم كبير للوصول للانتخابات، ونحن نتقدم في مراحل كبيرة وصولاً للاقتراع.

وبين بدران أن حوارات القاهرة بحثت موضوع الحريات في الضفة وغزة، موضحا أن مرسوم الحريات مهم وكان لابد منه لإشعار الناس بحقيقة التفاهمات الأخيرة لإنجاح الانتخابات وتحقيق الوحدة.

وأكد بدران أن هناك توافقا على حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات، مشددا على أن قناعة حماس الراسخة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام هو أن نذهب لحكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات.

وأضاف: نسعى للشراكة السياسية في العمل السياسي والميداني، وشركاء في الدم والقرار.

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