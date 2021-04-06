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مستوطنون يمسحون أحياء قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل

06 نيسان / أبريل 2021 04:19

المسجد الإبراهيمي
المسجد الإبراهيمي

فلسطين المحتلة - الرأي

أقدم مستوطنون اليوم الثلاثاء، على إجراء عمليات مسح هندسي لأحياء محيطة في الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود بأن مستوطنين اقتحموا حيي قفيشة والشريف قرب الحرم الإبراهيمي بحماية أمنية مشددة، ونفدوا أعمال المسح الهندسي بداخلها تمهيدًا للاستيلاء عليها.

وكثفت مجموعات من المستوطنين مؤخرًا اعتداءاتهم على المباني القديمة القريبة من الحرم الابراهيمي، بوقت تمنع فيه قوات الاحتلال المواطنين ولجنة الاعمار من دخولها أو ترميمها على اعتبار أنها منطقة عسكرية مغلقة.

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