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الاحتلال يشن هجمة عنيفة على أسرى سجن "ريمون"

08 نيسان / أبريل 2021 06:05

اعتداءات الاحتلال ضد الأسرى
اعتداءات الاحتلال ضد الأسرى

فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الخميس، بأن أقسام الأسرى في سجن "ريمون" تتعرض في هذه الأثناء لهجمة عنيفة جدا وغير مسبوقة.

بينت الهيئة في بيان لها، أن هناك اشتباكات بالأيدي بين الأسرى وشرطة الإدارة، بعد اقتحام السجانين قسم 3 الذي يعيش فيه أسرى حركة فتح، وتلا ذلك فورا اقتحام قسم 7 خلال تواجد الأسرى في ساحة الفورة.

ولفتت إلى أن هذا القسم يعتبر قسم الوحدة الوطنية كونه يضم أسرى من فتح وحماس والجبهة الشعبية.

وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى والمعتقلين في السجن، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر التحرك الفوري لوقف هذه الجريمة.

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