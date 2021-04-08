حماس تؤكد عدم الطعن بأي قائمة انتخابية وتبين السبب

غزة- الرأي:

أكد حركة حماس وقائمتها الانتخابية "القدس موعدنا"، أنها لم تقدم أي طعن ضد أي قائمة مترشحة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.

وبينت الحركة في بيان لها اليوم الخميس، أن ذلك يأتي إيماناً منها بضرورة توفير أجواء التنافس الحر والشريف بين أبناء الشعب الفلسطيني، واحتراماً لجميع القوائم المترشحة.

وأشارت إلى أن الأمر نابع من ثقتها بأن الانتخابات مدخل للوحدة والعمل المشترك، وصولاً إلى ترتيب البيت الفلسطيني بمشاركة المكونات الوطنية كافة.

وكان لجنة الانتخابات قد أعلنت أنها تواصل استقبال طلبات الاعتراض على القوائم والمرشحين للانتخابات التشريعية 2021 وذلك حتى 4 من عصر اليوم في جميع مقراتها، مبينة أنها استلمت 4 اعتراضات تم الرد عليها.